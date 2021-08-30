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Новая оплеуха «Газпрому»

  • Нана Черная
  • 30.08.2021, 15:17
  • 7,494
Новая оплеуха «Газпрому»

История не закончена.

"Газпром" проиграл в суде Германии - ему не удалось отвязать "Северный поток-2" от европейских энергетических правил. Российский монополист теперь сможет заполнить свою трубу только на 50%. Но эксперты предупреждают: история не закончена.

Несмотря на тесную дружбу с некоторыми европейскими политиками, "Газпром" получил очередную оплеуху от европейской Фемиды. Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию оператора газопровода "Северный поток-2", компании Nord Stream 2 AG, на решение Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) об отказе вывести эту скандальную кремлевскую трубу из-под действия обновленных норм энергетической директивы Евросоюза.

Новые правила Третьего энергетического пакета ЕС требуют, чтобы добытчик газа и владелец трубопровода – транспортировщик топлива - не были одним и тем же юридическим лицом. Эта норма, направленная на либерализацию энергорынока Европы и призванная повысить конкуренцию на нем, вступила в силу еще в мае 2019 года. На отмену ограничений могут претендовать лишь газопроводы, достроенные к старту нововведений. Таковым "Северный поток-2" не является.

Впрочем, "Газпром" иного мнения. Он подал апелляцию, посчитав данное решение дискриминационным. При этом, российский монополист действовал в традиционном для РФ стиле – манипуляций и передергиваний. Мол, "на дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения".

Но, как видим, немецкий суд вынес свой вердикт - компания-оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% пропускной мощности газопровода должны резервироваться для других поставщиков. Стоит, впрочем, отметить, что исключения возможны, но только после одобрения Еврокомиссии.

Для России требование неприемлемо - "Газпром" является монополистом по экспорту газа трубопроводными маршрутами. По сообщениям российских СМИ, в "Газпроме" пока официально не комментируют "судебную" новость, ссылаясь на то, что разбираются в ситуации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проигрыш Nord Stream 2 AG в судебном споре не является вопросом Кремля, "Северный поток-2" - "исключительно коммерческий проект".

Стоит отметить, что нынешний проигрыш "Газпрома" уже второй в этом году. В июле Суд Европейского Союза отклонил апелляцию Германии и оставил в силе решение суда первой инстанции от 2019 года о запрете использования "Газпромом" более 50% мощности газопровода OPAL, соединяющего "Северный поток-1" с системой газопроводов Западной Европы. Это решение также было принято согласно энергетической директиве ЕС.

Играть по одним правилам

В Украине сразу отреагировали на произошедшее. В Минэнерго подчеркнули, что на этом этапе Россия исчерпала возможности для судебного обжалования применения к "Северному потоку-2" законодательства ЕС. Следующий важный этап - решение немецкого регулятора по сертификации оператора СП-2. Третий энергопакет должен быть применен в отношении "Северного потока-2" в полном объеме.

"Надеюсь, что Германия будет придерживаться духа и буквы законодательства ЕС, как зафиксировано в договоренностях между США и Германией. Об этом я говорил со своим коллегой, министром энергетики Германии Петером Альтмайером во время нашей трехсторонней встречи министров энергетики Украины, США и Германии в Киеве 23 августа", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Вместе с нашими международными партнерами мы будем работать дальше над уничтожением монополии "Газпрома" на поставку газа в Европу. Политический аспект "Северного потока-2" - давно уже секрет Полишинеля, никакие заявления об исключительной коммерческой выгоде проекта не стоят даже бумаги, на которой написаны", - добавил он.

Глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон назвал решение немецкого суда долгожданным и очень важным: "Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по СП-2".

Прокомментировал решение немецкого суда и глава "Нафтогаза" Юрий Витренко: "Наша стратегия играть по тем же правилам, по которым живет Запад, приносит результаты. "Газпром" проиграл в Стокгольмском арбитраже. Теперь, пытаясь вывести "Северный поток-2" из-под действия европейского регулирования, так называемого Третьего энергопакета, "Газпром" проиграл и в немецких судах".

По словам Витренко, сейчас главная задача Украины - добиться применения этих европейских правил ко всем газопроводам, которые объединяют Россию и Европу.

"Это будет непростой бой. Кремль шантажирует Европу дефицитом газа зимой. Отдельные западные чиновники не хотят понимать (или делают вид, что не понимают), что на самом деле означают европейские правила…", - отметил он.

"Газовая" история с продолжением

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что решение немецкого суда в отношении "Северного потока-2", которое последовало сразу за решением по газопроводу OPAL - еще один важный шаг на пути лишения "Газпрома" монополии.

"Все говорит о том, что СП-2 не удастся избежать применения к нему правил Третьего энергопакета. И это сильно приближает Украину к тому результату, которого мы хотели достичь - именно применения европейских энергетических правил к этому газопроводу, а затем и к остальным экспортным газопроводам России. Поэтому произошедшее можно только приветствовать", - отметил эксперт.

Однако Харченко не исключает, что в будущем "Газпром" будет использовать всевозможные махинации в поисках вариантов обходных путей. И их все российский монополист попытается реализовать.

"Именно поэтому Украина должна максимально внимательно отрабатывать все контакты, все возможности и все направления в данной сфере. Я по-прежнему вижу наибольшую угрозу от Германии. Если ознакомиться с биографией уполномоченного Германии по вопросам транзита газа по территории Украины вследствие ситуации с "Северным потоком-2" Георга Вальдерзее, который на днях должен приехать в Киев, то в числе его заслуг выписано - член общества "опекунов" немецко-российского форума. Отсюда понятно – переговоры будут сложными", - отмечает Александр Харченко.

По его словам, решение немецкого суда не сможет остановить строительство "Северного потока-2", он, конечно, будет достроен. Но вопрос в том, какие регуляции и как будут к нему применены. Если все будет сделано согласно европейским правилам, то на полную мощность газопровод заработать не сможет. А это для Украины – большой плюс.

Нана Черная, unian.net

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