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Польша отправит своих полицейских на помощь литовским пограничникам

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  • 30.08.2021, 15:28
  • 1,936
Польша отправит своих полицейских на помощь литовским пограничникам
Фото: charter97.org

Режим Лукашенко цинично использует нелегальных мигрантов.

В Литву для помощи литовским пограничником едут польские полицейские. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски, говорится в сюжете телеканала tvn24.

— Это месть за то, что Польша и Литва стали безопасным убежищем для представителей белорусской оппозиции. Год назад белорусский народ сказал «достаточно» режиму. Люди в Беларуси борются за демократию, борются за основные права человека. Белорусские тюрьмы переполнены политзаключенными. Среди них представители польского национального меньшинства — Анжелика Борис и Анджей Почобут. Мы их помним. Мы помним, что там происходит, и показываем режиму Лукашенко, что в Европе так нельзя обращаться с гражданами, — сказал Мариуш Каминьски, комментируя происходящее в Беларуси.

По словам министра, «реакция режима Лукашенко — это именно то, что происходит сейчас на границах Польши и Литвы, на внешних границах Евросоюза».

— Лукашенко помнит, какой большой проблемой для всей Европы был 2015 год, когда сотни тысяч нелегальных беженцев оказались у границ Европы. Он хочет повторить это, он хочет навредить Польше, Литве, нашим гражданам и он хочет навредить Европейскому Союзу, цинично используя и дезинформируя людей, которых перевозят белорусскими самолетами за тысячи километров от Среднего Востока, из Африки, что границы Евросоюза открыты. Нет, они не открыты и не могут быть открыты, — сказал глава Министерства внутренних дел и администрации Польши.

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