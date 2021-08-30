Как санкции ударили по «Нафтану»? 2 30.08.2021, 15:37

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Предприятие столкнулось с бензиновым дефицитом.

- С каждым днём санкции набирают обороты. Обходить их становится всё сложнее и сложнее. Как бы не кричало руководство "Нафтана" из всех утюгов о стабильности и процветании предприятия, проблемы каждый день всё прибавляются, - сообщает телеграм-канал «Стачка Нафтана».

Кроме надвигающегося пуска "по плану" недостроенного комплекса УЗК (страшно представить, чем это закончится), возникла дилемма, как быть с получаемым на заводе бензином?!

Обычно бензин используется в трёх направлениях:

1) Получения товарного бензина.

2) Получения ароматики (бензол, толуол).

3) Компонент сырья для получения этилена, а потом и полиэтилена на «Полимире».

Из-за низкой загрузки завода нефтью, получаемого бензина не хватает на всё!

Так как любая установка обладает минимальной мощностью, ниже которой её работа невозможна. Периодически тормозят одни установки, чтоб запастись бензином для других.

Есть информация о возможной остановке цехов «Полимира» на плановый ремонт, чтобы скрыть воздействие санкций, которые «не работают»!

Напомним, что в августе санкции против режима Лукашенко ввели США, Канада и Великобритания.

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