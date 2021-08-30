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Ученым удалось выяснить историю древнего суперконтинента Родиния

  • 30.08.2021, 15:46
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Ученым удалось выяснить историю древнего суперконтинента Родиния
Фото: Getty Images

Специалисты изучили геологию Гранд-Каньона, который является живой книгой истории Земли.

Исследователь и геолог-самоучка Джон Уэсли Пауэлл открыл разрыв в геологической записи Гранд-Каньона, протяженностью примерно в миллиард лет, во время своего исторического путешествия на лодке по реке Колорадо более 150 лет назад в 1869 году. Набросав участок каньона, он показал, как скальные пласты средней и поздней протерозойской эры почти вертикальны, по сравнению с горизонтальными слоями над ними. Этот разрыв получил название «Великого несоответствия», пишет сайт «Вокруг света».

Исследователи из Университета Колорадо считают, что раскрыли тайну появления «Великого несоответствия». В статье, опубликованной в журнале Geology, они доказывают, что распад древнего суперконтинента, известного как Родиния, случившийся более 630 миллионов лет назад, вызвал серию небольших, но мощных землетрясений, которые и вытолкнули целые слои горных пород на восточной стороне каньона в океан.

Родиния сформировалась примерно миллиард лет назад и распалась между 750 и 633 миллионами лет назад, а ее фрагменты собрались, чтобы в конечном итоге сформировать Паннотию, недолговечный панафриканский суперконтинент. После распада Паннотии континенты объединились в суперконтинент Пангея и снова распались в современное состояние.

Считается, что распад Родинии охладил планету и открыл дверь для быстрой эволюции примитивной жизни в кембрийский период, но мало что известно о геологической истории Родинии или даже ее конфигурации. Если ее распад связан с «Великим Несоответствием», эта связь может пролить больше света на оба этих вопроса.

«Великое несоответствие является одним из первых хорошо документированных геологических объектов в Северной Америке», — говорится в заявлении ведущего автора работы Барра Пик. «Но до недавнего времени у нас не было сведений о том, когда и как это произошло».

Пик и его команда использовали «термохронологию», которая отслеживает историю тепла в породе, оставленной давлением геологических образований, погребенных глубоко под землей. Исследуя камни со всего каньона, они обнаружили, что западная и восточная части имели разную тепловую историю и, вероятно, прошли через разные геологические сдвиги с течением времени.

Судя по уровню тепла, нижние породы на западе поднялись на поверхность около 700 миллионов лет назад, в то время как эквивалентная порода была погружена под километры отложений.

Эта огромная разница и была вызвана распадом Родинии, сопровождаемым землетрясениями и разломами.

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