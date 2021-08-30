Что происходит в американском штате Луизиана, на который обрушился ураган «Ида»? 30.08.2021, 15:54

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фото: gettyimages

Почти миллион человек остался без электричества.

Ураган "Ида", сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на побережье американского штата Луизиана. Почти миллион человек остались без электричества, полностью обесточен самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан, передает ВВС.

фото: gettyimages

Как сообщал Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), в воскресенье порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона.

К утру понедельника ураган "Ида" ослаб до первой категории, в настоящее время максимальная скорость устойчивого ветра, согласно данным центра, оценивается в 120 километров в час.

фото: gettyimages

На данный момент известно об одной жертве урагана: в окрестностях столицы штата Батон-Руж мужчина погиб после падения дерева на его дом.

Ураган "Ида" станет испытанием на прочность для системы защиты Нового Орлеана от наводнений, которая была модернизирована после урагана "Катрина", унесшего жизни 1800 человек в 2005 году.

фото: gettyimages

Президент США Джо Байден объявил, что на территории штата Луизиана произошло крупное стихийное бедствие, и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь для восстановления территорий, пострадавших от урагана "Ида".

По данным портала poweroutage.us, без электроэнергии остались более 980 тыс. человек в Луизиане и более 29 тыс. - в соседнем штате Миссисипи.

На то, чтобы восстановить энергоснабжение, могут уйти недели.

Тропический шторм "Ида" сформировался в Карибском море на прошлой неделе, по мере продвижения к западу от Кубы в южную часть Мексиканского залива он перерос в ураган.

фото: gettyimages

"Ида" ударила по побережью в 16-ю годовщину памятного и разрушительного урагана "Катрина".

С тех пор на защиту от наводнений - новые дамбы - были потрачены миллиарды долларов. Пока что они работают, хотя в Новом Орлеане власти выпустили предупреждение об опасности внезапных наводнений.

фото: gettyimages

"Нет никаких сомнений в том, что ближайшие дни и недели будут чрезвычайно трудными для нашего штата, многие подвергнутся тяжелым испытаниям. Но я также могу сказать вам, что как штат мы подготовлены к этому как никогда раньше", - сказал губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

Сильный ветер сорвал часть крыши со здания больницы в городе Кат-Офф, штат Луизиана, недалеко от побережья Мексиканского залива. Представитель больницы заявил, что ей был нанесен значительный ущерб, но пациенты не пострадали.

фото: gettyimages

Власти призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости

В своем твите Национальная метеорологическая служба США предложила жителям Нового Орлеана: "Оставайтесь во внутренних помещениях или в комнатах без окон и не покидайте их".

Больницы Луизианы и так уже перегружены из-за эпидемии Covid-19. Штат занимает третье место по уровню инфицирования в США.

Обычно больницы, находящиеся на прогнозируемой траектории урагана, эвакуируют, но на этот раз коек мало, даже в медицинских учреждениях, расположенных дальше от побережья.

"Нам некуда привезти этих пациентов. Ни в штате, ни за его пределами", - сказал губернатор Эдвардс.

Из-за "Иды" добыча нефти в Мексиканском заливе почти полностью остановилась.

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