Как в Минске год назад прошел один из самых масштабных маршей: видео 30.08.2021, 15:58

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Сотни тысяч белорусов вышли на акции по всей стране.

30 августа 2020 года на традиционный марш по всей стране вышли сотни и сотни тысяч человек. Акции прошли не только в Минске и областных городах, но и в регионах, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Белорусы, и тогда, и сейчас — нас большинство. Большинство тех, кто никогда не примет систему, никого не сможет уважать чиновников. Это наша страна и только нам решать, каким будет ее будущее!

Напомним, что сегодня Белорусское объединение рабочих объявило о начале предзабастовочного состояния и выдвинуло собственные требования властям.

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