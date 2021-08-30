Известный доктор: Контактным путем коронавирус получает максимум 1% зараженных 1 30.08.2021, 16:08

9,388

Комаровский высказался про возможность заражения через поверхности.

Штамм коронавируса "Дельта" передается с такой же активностью, как и коронавирус штамма "Альфа". Но его надо меньше, считает известный украинский доктор Евгений Комаровский, пишет gordonua.com.

Вообще отношение современной медицины, то есть научной, эволюционирующей, исследующей медицины, к самому контактному пути передачи коронавируса принципиально за время пандемии изменилось. В начале пандемии этот путь рассматривался чуть ли не как самый главный, поэтому все мыли, стирали, а санитайзерам уделялось огромное внимание (помните, как много мы рассказывали о том, как открывать двери локтями, обрабатывать телефоны и ручки дверей?). Сейчас же стало ясно, что контактным путем получает вирус максимум 1% зараженных. Основной путь – аэрозольный.

Поэтому я бы сегодня вообще не заморачивался возможностью заражения через поверхности. Ну, это возможно, только когда какой-то реальный суперраспространитель начихал на что-то, а вы немедленно за это что-то схватились и тут же потерли себе глаз или начали облизывать то, на что он начихал. Других способов передачи я реально себе не представляю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».