В Щучине «вертикаль» в прямом смысле разваливается 30.08.2021, 16:18

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С чиновниками творится что-то неладное.

С сайта Щучинского райисполкома пропали фото двух заместителей председателя. И это вовсе не случайность. Как стало известно Еврорадио, заместитель председателя Щучинского райисполкома по вопросам экономики Дмитрий Кривецкий недавно умер. Ему было всего 32 года. Смерть чиновника подтвердили в приёмной исполкома, но о причинах говорить не стали.

Также с сайта исполкома исчезло фото первого зампреда Анатолия Тодрика. По сведениям, которые журналистам пока не удалось проверить, он задержан, причём ещё в начале года. В соцсетях он появлялся последний раз 11 февраля, а его соседи рассказали, что семья по тому адресу больше не живёт.

Кривецкого и Тодрика назначили на должности в один день, в начале июля 2020 года. То есть чуть больше чем год назад. На первом фото Дмитрий Кривецкий (справа) вместе с председателем райисполкома Алексеем Садовским.

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