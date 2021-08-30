закрыть
30 августа 2021, понедельник, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Щучине «вертикаль» в прямом смысле разваливается

  • 30.08.2021, 16:18
  • 11,112
В Щучине «вертикаль» в прямом смысле разваливается

С чиновниками творится что-то неладное.

С сайта Щучинского райисполкома пропали фото двух заместителей председателя. И это вовсе не случайность. Как стало известно Еврорадио, заместитель председателя Щучинского райисполкома по вопросам экономики Дмитрий Кривецкий недавно умер. Ему было всего 32 года. Смерть чиновника подтвердили в приёмной исполкома, но о причинах говорить не стали.

Также с сайта исполкома исчезло фото первого зампреда Анатолия Тодрика. По сведениям, которые журналистам пока не удалось проверить, он задержан, причём ещё в начале года. В соцсетях он появлялся последний раз 11 февраля, а его соседи рассказали, что семья по тому адресу больше не живёт.

Кривецкого и Тодрика назначили на должности в один день, в начале июля 2020 года. То есть чуть больше чем год назад. На первом фото Дмитрий Кривецкий (справа) вместе с председателем райисполкома Алексеем Садовским.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»