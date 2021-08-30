В ООН спрогнозировали развитие ситуации в Афганистане после эвакуации 30.08.2021, 16:21

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Верховный комиссар ООН по делам беженцев выступил с заявлением.

Афганистан находится на пороге серьезного гуманитарного кризиса, с которым столкнутся около 39 млн афганцев. Об этом сказано в заявлении верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди от 30 августа, пишет «Гордон».

"Несомненно, эвакуация спасла десятки тысяч жизней, эти усилия достойны похвалы. Но когда она завершится, большинство афганцев, а это около 39 млн человек, останутся внутри страны. Им нужно, чтобы мы, правительства, гуманитарные организации и простые граждане, оставались с ними и не сбивались с курса [...] Cерьезный гуманитарный кризис только начинается", – отметил Гранди.

Некоторым афганцам придется искать безопасность за рубежом, поэтому границы Афганистана должны быть открыты. По словам Гранди, граничащие с Афганистаном страны нужно поддерживать, поскольку они могут столкнуться с новым потоком беженцев. В частности, Иран и Пакистан приняли 2,2 млн афганцев.

"Воздушные перевозки из Кабула завершатся в считанные дни, и трагедия больше не будет так заметна. Но это по-прежнему будет повседневной реальностью для миллионов афганцев", – заключил верховный комиссар ООН.

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