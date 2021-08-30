Приключения Rammstein на «Родине» единороссов 30.08.2021, 16:50

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Тилль Линдеманн

Фото: Getty Images

Тиль Линдеман получил свое «санитарное дело».

Концерт фронтмена группы Rammstein в Тверской области не состоялся. Тиль Линдеман отказался от участия в фестивале "МакЛарин за Родину" после внушения со стороны российских властей, пишет для dw.com Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе.

В ночь на 28 августа в гостиничный номер немецкого музыканта пришла полиция, которая официально предупредила его об обязанности соблюдать ограничительные санитарные меры при проведении массовых мероприятий. Попутно, за нарушение миграционного режима, был задержан его продюссер Анар Райбанд, которому угрожали центром временного содержания нелегальных мигрантов и депортацией в ФРГ.

Почему популярность в России и демонстративная симпатия ко всему советскому не защитила Линдемана от ночных визитов полиции?

Rammstein и Кремль

В последние годы Линдеман демонстрировал свой интерес и симпатию к русскому языку и советскому прошлому. Пиком этого для его фанатов стал, пожалуй, клип "Любимый город может спать спокойно", в котором фронтмен Rammstein представил себя пилотом советского истребителя времен Второй мировой войны.

В рамках современной кремлевской исторической политики, казалось бы, трудно представить себе после этого кого-то более идеологически близкого, чем Тиль Линдеман. В июне 2021 года, в рамках рекламы нового фильма со своим участием, он рассуждал о возможности получения российского гражданства. Накануне прихода к нему полиции о возможности выдать Линдеману российский паспорт заговорили и некоторые депутаты Госдумы.

Это даже не Жерар Депардье или Стивен Сигал, которых после получения российского гражданства многие прямо обвиняли в желании уйти от уплаты налогов. Фронтмен "Рамштайна", судя по его заявлениям и клипам последнего времени, мог бы гармонично "на троих" обсуждать судьбы мира с двумя главными кремлевскими "историческими" председателями: Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным (по совместительству главой Службы внешней разведки) и Военно-исторического общества Владимиром Мединским (помощником президента Путина).

И вдруг такой скандал. Как же это получилось? Похоже, роман Линдемана с российскими властями был любовью без взаимности.

Рожденный в ГДР музыкант не только сам был заражен российской ностальгией по советскому, но и зарабатывал на ней. И думал, что это игра "на равных". Но Кремль рассматривал Линдемана не как союзника по "патриотическим ценностям", а только как инструмент, эффективное идеологическое оружие. При первой же попытке музыканта пересечь "красную линию", которую российские власти провели для внутренней оппозиции, немцу сразу указали на его место.

Чужая "Родина"

"Наезд" на Линдемана, а иначе ночной визит полиции и заведение "административки" на его продюсера не назовешь, почти без сомнений был политической акцией. Российские правоохранительные - или репрессивные, как называет их оппозиция - органы по собственной воле ночами по подмосковным пансионатам не шастают.

Впрочем, тут не нужны даже косвенные свидетельства - все предельно откровенно. Первым фронтменом "патриотического" фестиваля, организованного к своему пятидесятилетию (но во время предвыборной кампании) неформальным лидером тверского отделения партии "Родина", владельцем пивного холдинга "Афанасий" Максимом Лариным должна была стать группа "БИ-2". Однако она именно из-за "санитарных" предупреждений властей от участия отказалась.

На давление со стороны властей как причину прямо указывает и "уведомление" представителей Линдемана об отказе от выступления, и посты в соцсетях самого Максима Ларина. Немецкому музыканту четко дали понять, что свободы выбора, где выступать и за какие гонорары, у него в России нет.

Если он хочет поддержать партию "Родина", даром что она себя называет патриотической и в отличие от либералов "не бунтует" против Кремля - пусть будет готов, что против его сотрудников, как против сторонников Алексея Навального, могут завести новое "санитарное дело". При этом никто не запрещает Линдеману спеть на кремлевском военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" (проходит при поддержке Минобороны, глава которого Сергей Шойгу одновременно - первый номер предвыборного списка партии "Единая Россия").

Линдеман: прощание с иллюзиями?

Если бы Кремль и "Единая Россия" следовали своей собственной идеологической линии, а не использовали псевдотрадиционные ценности меркантильно с целью удержания ранее полученной власти, то Линдеману дали бы полную свободу творчества и выступлений в России. Но в реальности власть важнее идей.

Так что для Кремля немецкий музыкант с его идейными исканиями - просто придворный шут. Тем более уже почти что свой, "крепостной", рассуждающий о получении российского паспорта. Поэтому и обходиться с Линдеманом они себе позволяют как со своими холопами.

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