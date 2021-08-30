Ученые восстановили в Испании уникальную керамическую люстру времен Древнего Рима 30.08.2021, 16:56

Фото: Antonio Manuel Poveda

Этот исключительно редкий масляный светильник использовался во время роскошных пиров римлян 2000 лет назад.

Его нашли при раскопках древнеримской мастерской в провинции Аликанте. Bозродила артефакт Ева Мария Мендиола, реставратор и преподаватель изобразительного искусства, пишет сайт «Вокруг света».

Люстра диаметром в полметра оснащена 32 горелками. Предположительно, ее изготовил мастер по имени Луций Эрос. Исследователи смогли прочитать на керамике его имя, оставленное авторским клеймом.

Это – единственная хорошо сохранившаяся люстра такого типа. К тому же – самая большая. Археологи датировали ее I веком нашей эры.

Остатки керамических изделий и печей Луция Эроса исследователи находили на археологическом участке Эль-Монастиль близ города Эльда (провинция Аликанте) в разные годы. Впервые мастерскую гончара обнаружили в 1989-м.

Фото: Museo Arqueológico de Elda

По свидетельству профессора истории древнего мира Антонио Мануэля Поведы (Antonio Manuel Poveda) из Университета Алькала, изготовление таких люстр требовало большого опыта.

Эти люстры чрезвычайно ценились. Их изготавливали для римской знати, которой нужно было освещать свои просторные дворцы.

Отреставрированный раритет занял почетное место в Археологическом музее Эльды.

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