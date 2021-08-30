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В работе интернет-банкинга «МТБанка» сбои

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  • 30.08.2021, 17:11
  • 1,088
В работе интернет-банкинга «МТБанка» сбои

В банке причины сбоев скрывают.

Читатели «Онлайрнера» жалуются на очередной сбой в работе приложения «МТБанка». Журналисты пытались выяснить причину и когда работу восстановят.

«Зашел в приложение, чтобы оплатить доставку суши через интернет-банк у „МТБанка“, а он лежит. На сайте никакой информации о сбоях нет, техподдержка говорит, что дело в какой-то ошибке, которая будет исправлена в течение дня. Раздражает, что клиенты узнают о сбоях не оперативно с официального сайта, а должны разбираться сами», — жалуется Евгений.

Похожие жалобы — и на форуме сайта.

«Меня уже час приложение не пускает. Кеш почистил, не помогло. Приложение пока не сносил, подожду, но очень подмывает снести безвозвратно», — пишет пользователь под ником alexx309.

У других приложение работает, у третьих — тоже, но не все функции.

«Меня приложение не впускает по отпечатку, даже не открывается. А вот по паролю смогла войти», — говорит читательница.

Журналисты обратились с вопросом о причине сбоя в пресс-службу банка.

«На данный момент наблюдаются проблемы в работе интернет-банкинга. Приносим извинения за доставленные неудобства. Ошибка будет исправлена в течение дня. Информацию о причинах ошибки специалисты не сообщили», — объяснили нам в техподдержке.

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