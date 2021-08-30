Как выглядят портфели первоклассников в Беларуси и других странах 7 30.08.2021, 17:51

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Фото: Александр КОРОБ

В Великобритании все канцтовары детям дает школа.

Onliner.by заглянул в портфели первоклассников из разных стран, а заодно расспросили их родителей о сборах, тратах и особенностях первого учебного дня,

Великобритания: все канцтовары дает школа

Дейзи из Кардиффа уже окончила год дошкольного обучения. Посещение дошкольных учреждений является добровольным и бесплатным, но только на 2,5 часа в день. Теперь — первый школьный учебный год!

Итак, что пришлось купить: рюкзак, книжная сумка, полиэтиленовый пакет, сумка для обеда, бутылка для воды, бокс для закусок, многоразовые пакеты для закусок, ланч-бокс, столовые приборы. На все ушло 200 рублей, если перевести в белорусскую валюту.

фото: onliner.by

Все канцелярские товары предоставляются школами Великобритании. Сюда входят ручки, карандаши, тетради, художественные принадлежности, книги для чтения и т. д. Рекомендуется, чтобы дети покупали сумку для книг, которые они после уроков будут брать домой.

— Дейзи возьмет упакованный ланч, хотя есть возможность заплатить за школьное питание примерно 2,5 фунта стерлингов в день (8,6 белорусского рубля. — Прим.). Детям из семей с очень низким доходом предлагается бесплатное школьное питание, — рассказывает Холли, мама Дейзи. — Всем детям до 7 лет ежедневно во время перемены бесплатно предоставляется пакет молока. В школе, где учатся мои дочери, дети могут брать с собой закуски в школу или платить 1 фунт стерлингов в неделю (3,5 рубля. — Прим. , чтобы во время перемены школа доставляла им фрукты или овощи.

Дети обязаны носить школьную форму. При этом дети из семей с низким доходом могут подать заявление на получение небольшого гранта (около 345 белорусских рублей), чтобы помочь оплатить первоначальную стоимость формы, хотя этот грант не предоставляется каждый учебный год.

Япония: свисток для экстренных ситуаций и никакой школьной формы

Таких вещей в школьном рюкзаке вы еще не видели. Это портфель первоклассника Дамира из японского города Саппорро.

фото: onliner.by

Родители сфотографировали то, что Дамир носит каждый день в школу. Есть еще вещи вроде клея, пластилина, ножниц, карточек и гармоники для уроков музыки, но они хранятся в школьном классе. У каждого ученика своя индивидуальная маленькая парта, сидят по одному человеку.

Итак, что в портфеле?

Желтый светоотражающий чехол для ранца (носят все первоклассники в целях безопасности на дороге).

Чехол для носового платка и салфеток.

Синее устройство — для отслеживания передвижения ребенка (приходит СМС родителям, когда ребенок пересекает школьные ворота).

Серое устройство — тревожная сигнализация (в случае опасности ребенок дергает за веревку, звучит громкая сирена).

Желтый свисток (тоже использовать в экстренном случае).

Термос для воды.

Фартук и косынка (используют во время ланча).

Из более привычного — палитра, краски и отдельная сумка для них, папка для домашних заданий, пенал с карандашами и ластиком (в школе пишут только простыми карандашами, чтобы легко можно было исправлять ошибки), тетради (плюс отдельные для свободных заметок или рисования на переменах, а также для переписки /связи с учителем). Учебники и тетради даются бесплатно в школе.

— Школьной формы нет. Приветствуется удобная спортивная одежда и обувь, потому что дети много двигаются, проводят время на улице. Занятия с 8:40 до 14:30 каждый день. Купить школьные принадлежности можно уже набором в самой школе. В общей сложности заплатили около $150. Самое затратное — это ранец. Они стоят дорого, в среднем $500—600, но на гарантии все четыре года начальной школы, — говорят родители.

Из особенностей: учебный год начинается 1 апреля. В первый класс идут дети, которым на первое апреля исполнилось 6 полных лет. Каникулы — один месяц летом и по две недели зимой и весной. Особенных традиций на 1 апреля нет, цветы учителям не дарят. Обучение бесплатное, нужно только $50 в месяц за обеды.

Беларусь: за «начинку» для рюкзака отдали около 100 рублей

Мария отправляет в первый класс минской школы дочку Лизу. Покупали все по общему списку, который висел на сайте школы в разделе для первоклассников.

— К сожалению, у нас до сих пор не сформированы классы, поэтому, вероятно, после общения с учителем будем судорожно бегать что-то докупать. Это немного раздражает, так как комфортнее все подготовить заранее. По вывешенному на сайте списку все мы купили уже примерно месяц назад. Канцтовары купить было несложно: пришла в магазин с дочкой, чтобы она смогла сама выбрать, что ей нравится, — рассказывает Мария.

Вот как в итоге все выглядит.

фото: onliner.by

За «начинку» для рюкзака вышло чуть больше 100 рублей. Рюкзак покупали отдельно, он в эту стоимость не входит. По деньгам сборы в школу не стали сюрпризом, так как каждый год собирали пакеты с канцтоварами в сад, там список похож.

— А вот со школьной формой беда. Хорошую качественную форму найти за нормальные деньги сложно. Объезжено множество магазинов. Ценник по 150 рублей за школьное платье, которое уже на вешалке в магазине выглядит почти как тряпка... Ох, в общем, это была боль, — говорит Мария. — Значительная часть нашего школьного гардероба была заказана из Америки, там стоимость и качество как-то хотя бы сопоставимы. Остальное по крупицам собиралось у нас в разных магазинах. Возможно, есть те самые волшебные магазины, где можно купить красивую качественную форму за соразмерные деньги, но я таких пока не знаю.

Что касается самого события, то волнительно, конечно, все-таки первый раз в школу.

Прямо праздновать не думали, тем более у нашего друга день рождения, так что после школы будет весело. Но цветы и хорошее настроение, конечно, готовим.

Франция: магазины могут сами собрать набор школьника

Пьер собирается в первый класс парижской школы. Как собирались, спросили у мамы Александры.

фото: onliner.by

— В принципе, ничего особенного в подготовке нет. Надо только заранее все купить, но список выдают в конце предыдущего учебного года, то есть на сборы есть все лето. Некоторые магазины теперь упрощают жизнь родителям и предлагают все подготовить по списку, потом надо только забрать на кассе.

Некоторые мэрии, как в нашем городе, делают специальные акции и предоставляют бесплатные (новые!) вещи: ранцы, рюкзаки, пеналы... Так что даже с минимальным бюджетом можно без проблем подготовить ребенка к школе.

К началу школы традиций особых нет, цветы учителям не дарят.

— Первый день школы не обязательно попадает на 1 сентября. Всегда сначала первый день после каникул для учителей, а второй уже для школьников. Самые маленькие приходят последними. Например, у нас школа начинается в 8:30, но первоклашки должны прийти в 9:30.

Бразилия: одна тетрадь на все предметы

Эдуарду в первом классе частной школы в Рио-де-Жанейро. И тут все по-другому: учебный год в Бразилии практически совпадает с календарным. Начинается год с летних каникул (в южном полушарии в январе — разгар лета). Учеба начинается обычно после карнавала, даты которого зависят от религиозного календаря: основной день карнавала ровно за 40 дней до католической Пасхи. В середине учебного года есть небольшие каникулы в конце июня, около недели. Заканчивается учебный год в начале декабря, перед рождественскими праздниками.

Вот что рассказывает Марселу, папа Эдуарду:

— В первом классе ученики носят в рюкзаке пенал с карандашами и ручками, тетрадь, а также учебники, которые нужно покупать в книжном магазине (ни школа, ни государство их не выдают). Также нужно покупать школьную форму.

В частных школах все покупается родителями, по желанию оплачиваются и школьные обеды. В государственных школах обучение бесплатное, детям выдают форму и предоставляют бесплатные обеды. Учебники иногда тоже — зависит от финансирования региона.

фото: onliner.by

Родители покупают детям ручки, карандаши и краски, но эти вещи, как и учебники, остаются в школе.

Домой ребенок приносит только тетрадь, основные ручки и карандаши и учебник, по которому нужно сделать домашнее задание на следующий день.

— В первом классе дети изучают португальский, математику, науки, географию и есть также отдельные занятия по написанию текстов — детей учат формулировать мысли и писать сочинения, — объясняет Марселу. — Тетрадь и в первом классе, и в последующих одна. Это толстая тетрадь формата А4 на пружинах. Внутри она разделена на предметы. Очень удобно — риск перепутать или забыть взять нужную тетрадь стремится к нулю.

В первый день родители сопровождают детей в школе, знакомятся с учителями, никто не начинает учиться в первый день и даже в первую неделю — это период адаптации, когда все знакомятся и привыкают к школе. Но какого-то особенного праздника в честь начала занятий тоже нет.

А еще в течение года родителей приглашают на праздники, которые организует школа, например день мам (второе воскресенье мая) и день пап (второе воскресенье августа).

Эстония: родителям первоклассников могут дать выходной

А так выглядит портфель Анны, которая идет в первый класс таллиннской школы. В начале лета было родительское собрание, где выдали список того, что нужно. Вот как выглядят покупки.

фото: onliner.by

— По сути, этот список практически ничем не отличается от того, что каждый год мы покупали в сад, — рассказывает мама Марина. — Стандартный набор: карандаши, краски, фломастеры, набор цветной бумаги, альбом, точилка, клей, ручки, ножницы. Тетрадки обычные, в линейку и клеточку. Разве что просили пенал не просто мешочком, а чтобы принадлежности лежали по местам: так ребенок будет быстрее искать то, что ему пригодится на уроке. И еще гнущаяся линейка.

Уже с середины июля практически все крупные супермаркеты Эстонии выставили канцелярию к началу школьного сезона.

Чаще всего — со скидками до 40%.

— Поэтому ортопедический рюкзак благодаря этому мы приобрели тоже с хорошей скидкой. Нам обещают, что практически все можно будет хранить в школе, но кое-что носить все равно придется.

В Эстонии все школьники — от 1-го до 12-го класса — за парты садятся традиционно 1 сентября. Первоклассники несут цветы. Родителям, чьи дети идут первый раз в первый класс, официально могут выделить выходной. А еще Таллинн дает родителям первоклассников 320 евро, чтобы облегчить сборы в школу.

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