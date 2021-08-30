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Путин ни разу не приезжал в Минск после выборов в Беларуси

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  • 30.08.2021, 18:02
  • 24,276
Путин ни разу не приезжал в Минск после выборов в Беларуси

Президент РФ снова вызвал Таракана на ковер в Москву.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским узурпатором в Москве 9 сентября.

Встречу подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эту дату мы можем подтвердить, на эту дату ведется подготовка рабочего визита Лукашенко в Москву», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Предыдущая их встреча состоялась в Константиновском дворце в Стрельне, расположенном на берегу Финского залива, 13 июля и продлилась почти пять с половиной часов.

Примечательно, что президент РФ перестал посещать Беларусь после сфальсифицированных выборов в стране.

Последний раз Путин прилетал в Минск 30 июня 2019 года. В 2020 году, несмотря на коронавирус, российский лидер посещал Сирию, Турцию, Германию, Израиль, Палестину, однако в Беларусь визитов не было. В 2021 году президент России посетил Швейцарию, где прошла встреча с американским коллегой Джо Байденом.

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