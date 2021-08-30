Белорусам отключат пропаганду 6 30.08.2021, 18:08

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Отключение наземного эфирного телевидения начнется сегодня.

С понедельника, 30 августа, у белорусов начнутся отключения наземного эфирного телевидения. Об этом сообщил «Белтелеком».

Оператор с 30 августа до 31 декабря будет проводить плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования. Это отразится на пользователях бесплатного общедоступного пакета программ эфирного телевидения, а также на абонентах платного эфирного ТВ «Эфирная ZALA».

Работы будут проводиться поэтапно, по установленному графику (он размещен на сайте оператора), который может изменяться в связи с производственной необходимостью. Во время проведения работ на конкретной передающей станции эфирное телевидение в зоне ее вещания будет отсутствовать с 9 до 17 часов. Работы, в соответствии с графиком, должны проводиться в течение одного рабочего дня.

После завершения работ у пользователей эфирного ТВ изменятся частоты каналов, им придется перенастроить свои приставки.

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