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Белорусскому комику запретили жить в России после шутки о русских

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  • 30.08.2021, 18:14
  • 12,184
Белорусскому комику запретили жить в России после шутки о русских

Он пошутил о том, как в РФ относятся к представителям нацменьшинств.

Белорусскому стендап-комику, выходцу из Азербайджана Идраку Мирзализаде запретили жить в России после того, как он пошутил о том, как в РФ относятся к представителям нацменьшинств.

Об этом сообщает «Медуза».

Во время юмористической программы Мирзализаде рассказал шутку об аренде жилья, высмеивая ксенофобию. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде, а также шутил о русских.

После этого Мирзализаде начали критиковать российские пропагандисты, в том числе Владимир Соловьев, а сам комик начал получать угрозы.

В понедельник, 30 августа, в МВД России назвали «нежелательным пребывание (проживание) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно».

В МВД приняли такое решение из-за выступления комика, в котором он «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

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