В США создадут первый пилотируемый водородный вертолет

В США создадут первый пилотируемый водородный вертолет4
- 30.08.2021, 18:26
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Водород рассматривается как ключевой элемент «зеленой политики».
Американские компании HyPoint и Piasecki Aircraft Corporation планируют создать первый в мире пилотируемый вертолет на водородном двигателе, передает РБК.
Что происходит
Американская компания HyPoint, специализирующаяся на разработке топливных элементов, объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с Piasecki Aircraft Corporation для создания первого пилотируемого водородного вертолета PA-890 Piasecki Aircraft.
В рамках проекта компании также разработают систему водородных топливных элементов с турбонаддувом и воздушным охлаждением, которую можно интегрировать в любой летательный аппарат вертикального взлета и посадки.
Отмечается, что данная система будет давать плотность энергии в четыре раза выше, чем существующие литий-ионные батареи. Кроме того, компании гарантируют сокращение прямых эксплуатационных расходов до 50%.
Первоначальное соглашение оценивается в $6,5 млн, — на первом этапе планируется разработка пяти систем водородных топливных элементов мощностью 650 кВт каждая.
Сейчас HyPoint находится на стадии проектирования и разработки концепции интеграции системы в вертолет Piasecki Aircraft. Компания планирует закончить разработку первой системы в 2023 году, а уже в 2025 выйти на рынок.
Что это значит
По последним прогнозам, мировой рынок eVTOL (электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки) в ближайшие годы ожидает стремительный рост, — его объем вырастет с $74 млн в 2025 году до $860 млн в 2030.
В свою очередь, водородные двигательные системы являются довольно популярной альтернативой литий-ионным батареям, которые в настоящее время активно используются для питания экологичных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Их основное преимущество заключается в том, что водород способен давать большую плотность энергии, чем классические аккумуляторы.
Помимо проекта HyPoint и Piasecki Aircraft, электрические вертолеты с водородным двигателем разрабатывает американский стартап Alaka’i Technologies, — в 2019 году компания представила проект водородного аэротакси Skai.
Кроме того, ряд авиаконцернов в настоящее время проектируют самолеты с водородным двигателем. Например, в 2020 году Airbus разработал прототипы трех водородных самолетов ZEROe.
Стоит отметить, что водород рассматривается как ключевой элемент «зеленой политики», направленной на сокращение выбросов парниковых газов и подготовку промышленности к климатически нейтральной экономике. Согласно новому «Зеленому курсу» ЕС, водород станет двигателем «зеленой» революции.