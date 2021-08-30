Режиссер Ушаков: Сопротивление в Беларуси будет продолжаться 30.08.2021, 19:12

2,842

Партизанщина как была, так и останется.

Протесты в Беларуси против режима Лукашенко продолжатся. Такое мнение в интервью изданию "Гордон" выразил проживающий в Киеве Владимир Ушаков – основатель и художественный руководитель Белорусского современного художественного театра, который просуществовал в Минске 17 лет и был закрыт из-за политического давления режима Лукашенко.

"У каждого человека есть личный момент страха, который он способен преодолеть. Сопротивление будет продолжаться. Да, может казаться, что процесс идет слишком медленно, неуверенно, но он идет. Вода камень точит. Не может такого быть, что все погасло, все счастливы, довольны и согласны с установившимся порядком вещей в Беларуси, как показывает пропаганда. Люди сделали свой выбор не на пять минут. Партизанщина как была, так и останется. Мы будем дальше бороться. Наша победа может задержаться в пути, а может прийти и раньше", – отметил Ушаков.

Он считает, что белорусы сделали правильный выбор, решив бороться с диктатурой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».