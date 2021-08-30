Виски в Шотландии захотели производить с помощью ветра 2 30.08.2021, 19:19

С помощью альтернативных источников энергии шотландцы планируют сделать процесс дистилляции нулевым.

Владельцы шотландской винокурни Bruichladdich на острове Айла, которая производит односолодовый виски и сухой джин, задумались о вреде окружающей среде. В ближайшие четыре года с помощью альтернативных источников энергии они планируют сделать процесс дистилляции нулевым, сообщает The Guardian.

В общей сложности на острове располагаются девять винокурен. Предприятия работают на горючем, сжигая в год 15 миллионов литров нефти. По предположениям, в этом месте на душу населения приходится самое высокое в Шотландии содержание углекислого газа.

Задумавшись о вреде экологии, Bruichladdich решили использовать в производстве инновационный способ. К 2025 году компания откажется от газа, из-за которого выделяются вредные вещества. Процесс переведут на экологически чистое электричество и электролиз воды. Они также планируют использовать возобновляемые источники энергии, в частности силу ветра и приливов.

В Bruichladdich считают, что эксперимент поможет развитию острова. «Мы руководствуемся такой точкой зрения "думай масштабно, начинай с малого, но начинай сегодня" И это одна из тех вещей, которая необходима в отрасли — сделать смелый, мужественный шаг, чтобы представить, как могут выглядеть изменения. Для начала вы можете начать с того, что способны контролировать», — отметил исполнительный директор компании Дуглас Тейлор.

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