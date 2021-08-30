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Минский врач рассказал о травмах электросамокатчиков

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  • 30.08.2021, 19:24
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Минский врач рассказал о травмах электросамокатчиков

Плачут и девушки, и парни.

Заведующий приемным отделением Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Сергей Казаев рассказал корреспонденту газеты «Минский курьер» о травмах электросамокатчиков.

— Сергей Яковлевич, сейчас только ленивый или совсем уж боязливый не пытался хоть разок промчаться на электросамокате. К сожалению, некоторые не совсем удачно. У вас лечатся такие пациенты?

— Конечно. Они постоянно к нам поступают — в среднем два-три человека за сутки. Причем чем комфортнее погода, тем больше травмированных.

— Травмы серьезные?

— Ну а как вы думаете? Девочку с ушибом позвоночника привезли… Это серьезно?.. Обычный самокат, кстати, тоже травмоопасный, тем не менее при падении с электрического травмы более тяжелые. Во-первых, он весит больше, а во-вторых, скорость фееричную развивает — иногда под 40 км/ч! Есть такие смельчаки…

— Словом, гонять на этом средстве передвижения надо умеючи и падать тоже.

— Само собой. При полете вниз с высоты своего роста люди чаще всего травмируют предплечье и область плечевого сустава. Это происходит из-за того, что падают они в основном на руку — вытягивают ее в сторону, второй-то держат самокат. Реже калечат ноги, в частности коленные, голеностопные суставы, а также крестец, копчик. Другие травмы самокатчиков — ушибы грудного и поясничного отделов позвоночника, черепно-мозговые. И чем серьезнее повреждение, тем больше слез у пациентов. Плачут и девушки, и парни.

— Может, как врач скажете пилотам: «Киньте дурное дело! Зачем себя калечить?»

— Да как им сказать? Не малые дети на них катаются — подростки, взрослые… Что могу посоветовать? Соблюдать скоростной режим и применять защиту. Я сегодня на работу ехал с дачи. На трассе, понятно, что скоростной, попались на глаза три человека на электросамокатах. Двое хорошо экипированы — налокотники, наколенники и даже шлемы имелись. А третья, девушка, вообще без защиты была, неслась на высокой скорости! Да поймите вы наконец: электросамокат — это не машина! У автомобиля четыре колеса, он куда более устойчив. А что такое самокат? Перекладина с колесиками — на ямку, выбоину наедет… Вот и свалился человек. А там как повезет.

Можно понять человека, который гонит по проезжей части, а если он по тротуарам жмет? Тут очень высока вероятность сбить пешехода.

— Кстати, на пешеходном переходе с электросамоката надо спешиваться?

— Конечно. Как и с обычного самоката, и с велосипеда.

— Ладно бы один, а то и по двое ухитряются…

— Двоим на одном самокате балансировать гораздо труднее. Со всеми вытекающими последствиями.

— Кто в большей опасности — тот, кто впереди, или тот, кто сзади?

— Оба, значения не имеет.

— Вы сами ездили на электросамокате?

— Нет, мне машины хватает.

— Своим детям разрешите, если очень попросят?

— Ну, во-первых, они у меня уже не маленькие — 17 и 23 года. Во-вторых, они девчонки, им велосипеды больше нравятся. Правда, если сравнивать самокат и велосипед, то с последних падают раз в 10 чаще. И травмы в этих случаях тоже могут быть тяжелыми.

Справочно

Чаще всего с самокатов падают из-за того, что человек несся на высокой скорости и наехал на препятствие. К сожалению, это может быть и пешеход. Еще одна причина — «водитель» отвлекся, поправляя на ходу одежду, наушники, или у него зазвонил мобильник.

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