Порошенко дал наставления Зеленскому для успешных переговоров с Байденом 2 30.08.2021, 19:33

3,044

Петр Порошенко

Что посоветовал пятый президент Украины?

Визит президента Украины в США и его встреча с американским лидером Джо Байденом имеют фундаментальное историческое значение, поэтому украинской стороне стоит тщательно подготовиться к переговорам. Об этом заявил пятый президент республики Петр Порошенко, опубликовавший в своем Facebook видеообращение с наставлениями для действующего главы государства.

По его словам, украинскому лидеру стоит сосредоточиться на достижении значимых результатов и зафиксировать место Украины в системе стратегических приоритетов США. Для этого ему в первую очередь стоит установить хорошие отношения с Байденом, как это сделал Порошенко в свое президентство.

Затем необходимо убедить американские власти и бизнес в эффективности демократических реформ на Украине, с целью привлечения крупных сумм инфраструктурных инвестиций.

«Инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов на Украине, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой (офисом президента Украины — прим.), а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников», — сказал Порошенко, намекая на правоохранительные структуры.

Бывший украинский лидер также напомнил о необходимости демонстрировать приверженность Киева курсу на вступление в НАТО и Европейский союз, а также искать у США защиты украинского газового сектора от «Северного потока-2».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».