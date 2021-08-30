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Школьница из Слуцка примерила свадебное платье своей прабабушки

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  • 30.08.2021, 19:43
  • 20,118
Школьница из Слуцка примерила свадебное платье своей прабабушки
Фото: kurjer.info

Вы удивитесь, как смотрится наряд, которому 66 лет.

Одиннадцатиклассница из Слуцка устроила фотосессию в свадебном платье своей прабабушки. Наряду 66 лет, когда-то в нем выходила замуж жительница деревни Десятины Нина Гуринович. Историю наряда рассказывает kurjer.info.

Фото: kurjer.info

Чтобы купить свадебное платье, Нина Гуринович продавала овощи, выращенные на своем участке. За платьем, фатой и туфлями ездила в Минск. 5 мая 1955 года Нина Михайловна вышла замуж – сперва расписалась со своим женихом Иваном сельсовете, потом пара обвенчалась в церкви. После свадьбы женщина не хранила платье в сундуке – перекрасила его в зеленый цвет, укоротила рукава, и подвенечное платье стало платьем «на выход». В нем женщина ходила на праздники, на свадьбы. А фата с венком переходила из рук в руки – в ней выходили замуж многие родственницы и подруги Нины Гуринович.

Фото: kurjer.info

Сшит наряд из качественного шелка, поэтому после того, как Нина Гуринович много лет носила его, отлично сохранился. Когда 11-классница Анастасия, правнучка Нины Гуринович, примерила платье, оказалось, что наряд 66-летней давности неплохо смотрится и сейчас.

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