Стоимость газа в ЕС достигла рекордного уровня 2 30.08.2021, 20:02

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Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила $600 за 1 тыс. кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа достигла $600,3 за 1 тыс. куб. м или 49,26 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых $580 за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на $100 — сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку — 2», а затем на сообщении «Газпрома» о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северном потоку — 2» уже в 2021 году. В ходе сегодняшних торгов она преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. м. Цены начали расти на фоне решения «Газпрома» забронировать 4,3% допмощностей по транзиту газа через Украину в сентябре. На аукцион были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки, или 4,3% объема.

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