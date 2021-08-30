В Мозыре отремонтированная площадь Ленина после дождя превратилась в озеро 4 30.08.2021, 20:08

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Видеофакт.

После сильного ливня площадь Ленина в Мозыре превратилась в озеро. Об этом сообщили Zerkalo.io читатели.

Дождь обрушился на город днем 30 августа и подтопил дороги в центре и микрорайонах.

«Сейчас в Мозыре потоп», — пишут местные.

Судя по видео, больше всего досталось площади Ленина, которую отремонтировали в конце прошлого года. На записях видно, что проезжая часть и тротуар улицы Ленина под водой.

Также читатели сообщают, что на некоторых заправках в Мозыре и Калинковичах пропал свет.

Белгидромет, напомним, ранее предупреждал о неблагоприятных погодных условиях: сильных ливнях вечером в понедельник и в первую половину ночи вторника.

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