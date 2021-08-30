В городах Крыма сложился мусорный коллапс 3 30.08.2021, 20:32

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Подконтрольный РФ «глава» Крыма заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц и вывозом мусора.

Подконтрольный России «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что на оккупированном полуострове сложилась катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора. Во многих городах и поселках Крыма контейнерные площадки переполнены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «администрацию» российских оккупантов.

«К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов», - сказал Аксенов.

Он сообщил, что улицы завалены сухими ветками и строительным мусором. «Местные власти» не принимают мер для уборки и своевременного вывоза мусора.

Кроме того, был уволен руководитель предприятия «Крымэкоресурсы», которое занимается уборкой коммунальных отходов.

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