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В городах Крыма сложился мусорный коллапс

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  • 30.08.2021, 20:32
  • 4,396
В городах Крыма сложился мусорный коллапс

Подконтрольный РФ «глава» Крыма заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц и вывозом мусора.

Подконтрольный России «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что на оккупированном полуострове сложилась катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора. Во многих городах и поселках Крыма контейнерные площадки переполнены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «администрацию» российских оккупантов.

«К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов», - сказал Аксенов.

Он сообщил, что улицы завалены сухими ветками и строительным мусором. «Местные власти» не принимают мер для уборки и своевременного вывоза мусора.

Кроме того, был уволен руководитель предприятия «Крымэкоресурсы», которое занимается уборкой коммунальных отходов.

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