Уехавший из Афганистана спецназ может быть зачислен в британскую армию
- 30.08.2021, 21:21
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Для них могут создать отдельное подразделение.
Бывшие бойцы подразделений специального назначения Афганистана могут быть зачислены в ряды британской армии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на CNN.
По данным источников, такое решение нашло поддержку среди британского парламента от правящей Консервативной партии.
«Предложение состоит в том, чтобы разрешить сотням афганцев, которых интенсивно обучали британские силы спецназа, службу в армии либо в качестве отдельного подразделения, либо — распределить их среди других подразделений», — говорится в сообщении телеканала.
Бытует мнение, что именно спецподразделения афганской армии, которых готовили западные инструкторы, были и остаются наиболее боеспособными и мотивированными силами страны. Но только лишь небольшого числа спецназовцев было недостаточно для существенного влияния на наступление талибов.