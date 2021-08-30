закрыть
30 августа 2021, понедельник, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Уехавший из Афганистана спецназ может быть зачислен в британскую армию

  • 30.08.2021, 21:21
  • 2,608
Уехавший из Афганистана спецназ может быть зачислен в британскую армию

Для них могут создать отдельное подразделение.

Бывшие бойцы подразделений специального назначения Афганистана могут быть зачислены в ряды британской армии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на CNN.

По данным источников, такое решение нашло поддержку среди британского парламента от правящей Консервативной партии.

«Предложение состоит в том, чтобы разрешить сотням афганцев, которых интенсивно обучали британские силы спецназа, службу в армии либо в качестве отдельного подразделения, либо — распределить их среди других подразделений», — говорится в сообщении телеканала.

Бытует мнение, что именно спецподразделения афганской армии, которых готовили западные инструкторы, были и остаются наиболее боеспособными и мотивированными силами страны. Но только лишь небольшого числа спецназовцев было недостаточно для существенного влияния на наступление талибов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»