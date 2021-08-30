Экс-посол Британии в Беларуси раскритиковал МВФ за выделение денег режиму Лукашенко 30.08.2021, 21:36

Найджел Гулд-Дэвис

Свою политику в отношении Беларуси МВФ должен скоординировать со странами Запада.

Предоставляя Беларуси средства на фоне ужесточения западных санкций против властей страны, МВФ финансирует беларусский режим, помогая ему удержаться. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис. Его статья была опубликована в Bloomberg в понедельник. По мнению политолога, свою политику в отношении Беларуси МВФ должен скоординировать со странами Запада.

Напомним, МВФ выделил Беларуси средства в рамках специальных прав заимствования (СДР) в объеме более 900 млн долларов в эквиваленте. Средства выделены всем нуждающимся странам для устранения последствий пандемии коронавируса. Решение о финансовой поддержке Беларуси было принято спустя два дня после введения очередного пакета санкций США, Великобритании и Канады против властей страны. В конце августа решение было подверждено, несмотря на призывы лидеров белорусской оппозиции и западных политиков отменить выделение средств.

«То есть в то время, как западные страны ужесточают санкции в отношении Беларуси в ответ на серьезные нарушения прав человека и международного права, МВФ — организация, в которой Запад все еще доминирует — финансирует режим. Это противоречие необходимо устранить», — считает Гулд-Дэвис.

Он рассказал о том, что уже сталкивался с подходами МВФ по поддержке Беларуси во время своей работы в Минске в 2008 году. Беларусь тогда была в «финансовом стрессе» из-за мирового кризиса и обратилась в МВФ за экстренной помощью.

«Я был одним из немногих послов в Минске, проявившим пристальный интерес к этому вопросу. Когда переговоры начались, представитель МВФ и я проводили много времени вместе, часто в долгих прогулках вдали от любопытных ушей, чтобы найти решение, которое и помогло бы Беларуси, и одновременно продвигало бы права человека, чтобы эти вопросы шли в связке. Я также пытался убедить Минфин Великобритании поддержать этот подход, но был разочарован его недостатком воображения. В итоге Минск получил договор на 2,5 млрд долларов, но без каких-либо условий по соблюдению прав человека. В то время США и ЕС также применяли санкции против Беларуси. Но меры были ограниченными, а контекст сильно отличался от сегодняшнего. Стремясь улучшить отношения с Западом, столкнувшись с растущим давлением России, режим Александра Лукашенко был относительно сдержан в своих репрессиях в отношении гражданского общества. Дело шло в правильном направлении, хотя и медленно и, как оказалось, обратимо», — пишет бывший британский посол.

Сегодня же, отмечает он, ситуация в Беларуси совершенно иная, чем 13 лет назад.

«Репрессии беспрецедентно суровы и усугубляются. Действия режима на международной арене — принуждение к посадке самолета Ryanair в мае, зловещая активность его спецслужб за рубежом, массовая переброска ближневосточных мигрантов к литовской границе с целью истощения ресурсов соседа-члена ЕС — превращают белорусское государство из диктатуры в изгоя. Лукашенко навсегда сжигает мосты с Западом. И в этот момент санкционное давление на режим подрывается действиями МВФ», — констатировал Гулд-Дэвис.

Более того, по его мнению, своей поддержкой Беларуси МВФ мотивирует и Россию продолжать финансово поддерживать беларусский режим. Как отмечает политолог, в Кремле понимают, что экономический кризис в Беларуси ускорил бы приход демократической власти, но сознательно предоставляют Лукашенко новые кредиты, поддерживая тем самым режим, «продолжающий нарушать права человека в масштабах, невиданных в Европе на протяжении десятилетий». Более того, Россия, отмечает Гулд-Дэвис, тем самым «продавливает» свои геополитические интересы и добивается более глубокой интеграции Беларуси в РФ.

«Со временем эта интеграция может включать и размещение российских войск, что вызывает глубокую озабоченность Запада, поскольку с Беларусью граничат три государства-члена ЕС и НАТО. И на этом фоне выделение средств МВФ является не только подарком Беларуси, но и поддерживает Россию в ее стремлении удержать Лукашенко у власти», — считает политолог.

Если в 2008 году сочетание санкций против Беларуси с выделением кредита было «диковинкой», то сейчас это просто недопустимо, подчеркивает Гулд-Дэвис. Он привел в пример подход, который МВФ применил к Венесуэле: стране закрыли доступ к средствам СДР из-за того, что легитимность Николаса Мадуро на посту президента является спорной. На этом фоне решение МВФ по Беларуси нелогично, ведь западные страны не признают Лукашенко в качестве легитимного президента, отмечает экс-дипломат.

«Есть и еще один ироничный момент. Выделение СДР предназначено для помощи Беларуси в борьбе с пандемией COVID-19. Однако то, как Лукашенко справлялся с пандемией, было катастрофой. Он не признавал пандемию и оскорблял тех, кто умер от вируса. В июне 2020 года он отказался от кредита МВФ по финансированию здравоохранения, который требовал введения карантина и изоляции. «Что это за глупость? Мы не будем танцевать под их дудку», — сказал он. Недавний взлом правительственных серверов белорусскими активистами указывает на то, что на самом деле в стране от пандемии умерло 32000 человек, что в 14 раз выше, чем официальные данные. Режим с большей вероятностью потратит деньги МВФ на репрессии против людей, чем на спасение жизней», — уверен Найджел Гулд-Дэвис.

Он констатировал, что сейчас для Беларуси крайне затруднен доступ ко всем западным финансовым рынкам, и в этих условиях МВФ продолжает предоставлять средства «жестокому режиму», руководствуясь лишь чисто техническими основаниями.

«Это аномальное поведение не является ни морально, ни стратегически обоснованным», — резюмировал Гулд-Дэвис.

Найджел Гулд-Дэвис — политолог, аналитик, доктор наук Гарвардского университета, специалист по международным отношениям, специализируется на вопросах политики, экономики и безопасности в странах бывшего СССР. Он был послом Великобритании в Беларуси в 2007-2009 годах. Сейчас он является старшим научным сотрудником по вопросам Евразии и России в Международном институте стратегических исследований и редактором Стратегического обзора IISS. Гулд-Дэвис внимательно следит за событиями в Беларуси, часто пишет о них в твиттере и комментирует их для западных СМИ.

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