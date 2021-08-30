Американский дипломат заявил о шансе в борьбе с «Северным потоком-2» 1 30.08.2021, 22:13

1,396

Российский газопровод еще можно остановить.

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» станет большой ошибкой для правительства США. Такое мнение в эфире украинского телеканала «Дом» высказал бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, еще есть шанс противостоять запуску трубопровода. «Многие не сдаются и продолжают борьбу против запуска этого газопровода. Это нелегкая борьба, но она может увенчаться успехом», — сказал он.

Дипломат добавил, что если же остановить «Северный поток-2» не удастся, то Украине нужно получить максимальную выгоду от Германии. «Немцы хорошо знали, что Украине будет трудно, что для Украины такое решение будет болезненным и нанесет ущерб. Немцы понимали, что должны чем-то отплатить Украине и сделать что-то для нее», — заявил он, пояснив, что необходимо воспользоваться обязательствами Берлина помогать Украине развивать энергонезависимость.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».