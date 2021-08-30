Рабочий Мозырского НПЗ: Не менее 70% рабочих выступают против нынешних властей
- 30.08.2021, 22:19
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Большинство рабочих понимают, что так жить нельзя.
Рабочий Мозырского НПЗ рассказал «Белсату» о настроениях на прдеприятии.
«Людей не устраивает нелегитимность правительства», - сказал сотрудник Мозырского НПЗ. - Не менее 70% рабочих выступают против нынешних властей».
Большинство рабочих понимают, что так жить нельзя, отметил рабочий.
Напомним, в Беларуси объявлено предзабастовочное состояние.