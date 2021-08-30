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Украина и Польша могут создать газовый хаб

  • 30.08.2021, 22:28
  • 1,598
Украина и Польша могут создать газовый хаб

Объединив свои усилия страны могут обеспечить энергетическую безопасность в регионе.

Украина и Польша обладают возможностями для создания газового хаба в Юго-Восточной Европе. Объединив свои усилия страны могут обеспечить энергетическую безопасность в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

"Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе - около 50 млрд кубических метров в год", - сказал на 24-й газовой конференции Gazterm Макогон.

По его словам, Польша имеет планы по развитию терминалов сжиженного природного газа (СПГ), балтийскому газопроводу и коннекторов с соседями. В свою очередь Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой газотранспортной системой, которая соединена с семью странами.

"С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы", - подчеркнул глава ГТС Украины.

В качестве предпосылок создания украинско-польского газового хаба Макогон отметил:

увеличение гарантированных мощностей;

возможность использования украинских подземных хранилищ;

координация усилий для реализации плана декарбонизации;

противостояние внешним вызовам.

Он подчеркнул, что российский проект "Северный поток-2" является главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы.

"Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу и в этом нас поддержали наши международные партнеры" - добавил Макогон.

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