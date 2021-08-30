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Евгений Мазуро: Поляки не боялись, что их жены поедут подметать на «Белкалий»

  • 30.08.2021, 22:36
  • 4,496
Евгений Мазуро: Поляки не боялись, что их жены поедут подметать на «Белкалий»

Высокие результаты не достигаютися из-под палки.

Бывший директор оршанского «Локомотива» Евгений Мазуро рассказал, почему сборная Беларуси не попала на Олимпиаду, сообщает «Радыё Свабода».

«Беларусь была фаворитом при отборе игроков. Другой вопрос – не достигаютися высокие результаты из-под палки. Может быть что-то разовое на испуге, но в командных дисциплинах важны профессионализм, кураж, настроение. Тогда потенциал раскрывается.

А нынешнее психоэмоциональное состояние не самое лучшее. Американцы, канадцы с белорусскими паспортами, находящиеся под некоторым давлением у себя на родине, мол, выступают за диктатора. Те же белорусы хоть и козыряют «спортом вне политики», но тоже все видят, пытаясь, как дети, «закрыться в домике». Отсюда и состояние сборной, которая в первом же матче огребла от поляков. Они не боялись, что их жены поедут подметать на «Белкалий», если они проиграют», - сказал Мазуро.

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