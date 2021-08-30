Белорусский электромонтажник: Если хотите гордо зваться именем Рабочий, то только вперед
- 30.08.2021, 22:56
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Рабочие — основа белорусского государства.
Белорусский электромонтажник поддержал объявленное предзабастовочное состояние.
«Выйду обязательно, хоть сам Рабочий в прошлом, уже на пособии на выживание. Если хотите гордо зваться именем Рабочий, то только вперед и никаких оговорок, только полная, безоговорочная капитуляция с последующей поголовной люстрацией всех – от мелкой шавки до верхушки ОПГ.
Застал время когда Рабочий звучало гордо! Пролетарии всей страны объединяйтесь!» - написал электромонтажник.