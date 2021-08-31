Появилась надежда на скорое освобождение 4 31.08.2021, 7:34

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фото: ТАСС

Рабочие уже не отступят.

Обстановка на белорусских предприятиях накаляется. По последней информации, поступающей в стачком ОАО «Беларуськалий», отечественный калийный гигант начал активную подготовку к перевалке калия через порт в Мурманске из-за безысходности, при этом шахтерам на собраниях советуют потуже затянуть пояса. А на МТЗ начали увольнять пенсионеров, чтобы снизить расходы.

Вчера лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил предзабастовочное состояние.

Сайт Charter97.org посмотрел, что об этом думают читатели:

«Ну, белорусы, набираем в грудь больше воздуха!.. Воздуха свободы!»

«Только так! Только вперед! Нас не остановить! Мы будем жить в цивилизованной стране с вменяемыми руководителями».

«Похоже, понеслось».

«Гэта вельмі моцнае, народнае і патрыятычнае абвешчаньне — яно так і будзе. Зразумела, што нічога ад існуючай «улады», значыць ад вр’ята Луашэнка, спадзявацца ня можна. Толькі скінуць яго і пачынаць з пачатку. З пачатку з новымі выбарамі у свабоднай дэмакратычнай, еўрапэйскай Беларусі».

«Устроим каникулы. Лука с кодлой все время зажимали праздничные каникулы, чтобы как рабы вкалывали на их проценты от прибыли. Потом отработаем все новой страной и властью. Главное, деньги чтобы пошли в страну. А они пойдут, деловой мир Запада поможет. Каникулами сделаем новую страну! Лукавая кодла и так уже в настроении бежать. А каникулы им подкинут ходу! Удача у решительных!»

«На работе все злые. И дело уже даже не в деньгах, а в том маразме, который творится. Все зашло в тупик. Без перемен никак!» А это уже -серьезней некуда!

«Если бандиты не выполнят требования рабочих, а они их не выполнят - тогда бессрочная забастовка. Надо, чтобы забастовка не ограничивалась, заранее, объявленными сроками!.. На этот понятно - рабочие уже не отступят! Сейчас Таракан начнет крутиться, как на сковородке. Тогда - наручники Таракану оденут его-же «соратники». Ждать нам осталось недолго».

«Появилась Надежда на скорое освобождение! Белорусы, миленькие, вперед и только вперед!»

«Не бойтесь начинать ЗАБАСТОВКУ - если не выйдут на роботу большинство, то никого не уволят, будут просить вернуться. А мы им в их морды наши требования! Главное - организация, налаживания связей между заводами и предприятиями и назначение ДАТЫ!»

«Наконец-то! Пора! Распространяем призыв! Распространяем листовки на предприятиях, в курилках, у заводов! Заранее закупаемся едой на две недели! Готовимся, друзья! Тупо 2 недели дома посидеть. Главное чтобы поддержали все, минимум 2 миллиона. И тогда все. Победа».

«Поддерживаю полностью и каждый пункт требований поддерживаю. Только бессрочная забастовка разрешит все проблемы в Беларуси. Не нужно останавливаться, только к победе над диктатурой. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского»

«Значит, скоро объявят начало трансляции балета «Лебединое озеро», а по окончании дату новых президентских выборов».

«Ну что «ждуны» с «Беларуськалия» дождались ? А ведь белорусы год просят вас выйти на забастовку , но вы наступаете все на те же грабли. Говорили – промедление чревато. Уже бы давно избавились от этих упырей, так нет тянем, чтоб больнее было».

«Таракан — в прошлом году стал политическим трупом. В этом году — станет еще и экономическим. Потеря контроля над экономикой = потеря власти».

«Сипатый готовится к бегству, поэтому грабит страну, что еще можно украсть. Это видно невооруженным глазом. Но все в Боинг не вместятся, кому-то придется здесь нести ответ. И понесут!»

«Досиделись рабочие до нищеты, начали выбрасывать в нищету. Заводы тонут, сбрасывают людской рабочий балласт, чтобы начальство еще продержалось. А рабочим не доходило до головы, что это будет и будет вообще капут? Соображать когда начнете?»

«Пенсионеров около половины по грубым оценкам. Мало того что их заменить некем, за копейки никакой молодой работать не пойдет, так еще обычно пенсионеры работают на особо проблемных единичных должностях. Уволить пенсионеров — все равно, что отрезать голову, так как без нее вес меньше и тратиться не надо. А то, что голова не только для того, чтобы в нее есть, узурпаторам неизвестно».

«Не помню, чтобы даже при советской власти пенсионеры работали. Работающий пенсионер – это нонсенс . А если пенсия нищенская, то это вопросы к государству. Их можно задавать и на улице. Закончим начатое ради своих детей, будущего и ребят, которые до сих пор в застенках. Бастуем до победы!»

«Видел парня в куртке с белыми полосами на всю спину снизу доверху, а в них надпись красными буквами: «Когда продолжим действие?». Очень воодушевило, и с огромным уважением смотрел на парня».

«Любая революция начиналась с события, триггера, которое невозможно было предсказать заранее. Так и в Беларуси – все предпосылки есть, общество созрело для полной смены старой безумной власти, заведшей страну в тупик – на новую. Сумасшедший таракан буквально как по рельсам едет, повторяя путь Чаушеску и Каддафи. Ничего уникального в Беларуси не происходит. Будет так же, как и везде – народ сметет чудовище, накажет, проклянет, и будет жить лучше, чем прежде, не повторяя своих ошибок».

«Уже, и до рабочих, дошло, что при Таракане ничего не изменится. Они понимают, что будут нищать, пока лукашисты цепляются за власть. Они понимают, что их дети лишены всего – хорошего образования, хорошей медицины, хорошего заработка, лишены возможности карьерного роста».

«Забастовки могут произойти в любую секунду. Постоянные ЧП на производствах, низкие зарплаты плюс в целом дичь в стране, все это приведет в скором времени к взрыву. В этот раз рабочие не должны останавливаться на полпути, а мы им поможем».

«В головах у многих руководителей белорусских предприятий все чаще мелькает идея, что настала пора им самим инициировать всеобщую забастовку, чтобы быстро сбросить Таракана и освободить экономику страны от санкций».

«Многие региональные заводы давно исчезли, скоро дойдет разорение до столичных. Начальство паникует за свои должности и зарплаты, забастовочное движение голодных рабочих может подрезать сытую жизнь начальства».

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