Рабочий сборочного цеха МАЗ: Две недели дома посидеть — и тогда победа

Рабочий сборочного цеха МАЗ: Две недели дома посидеть — и тогда победа1
- 31.08.2021, 7:48
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Закупаемся едой и распространяем листовки на предприятиях.
Вчера лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил предзабастовочное состояние.
Рабочий сборочного цеха Минского автозавода (МАЗ) Юрий отреагировал на призыв к белорусам:
— Наконец-то!
Пора! Распространяем призыв! Распространяем листовки на предприятиях, в курилках, у заводов! Заранее закупаемся едой на две недели! Готовимся, друзья!
Тупо две недели дома посидеть. Главное чтобы поддержали все, минимум две миллиона. И тогда все. Победа