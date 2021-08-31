Рабочий сборочного цеха МАЗ: Две недели дома посидеть — и тогда победа 1 31.08.2021, 7:48

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архивное фото: bymedia

Закупаемся едой и распространяем листовки на предприятиях.

Вчера лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил предзабастовочное состояние.

Рабочий сборочного цеха Минского автозавода (МАЗ) Юрий отреагировал на призыв к белорусам:

— Наконец-то!

Пора! Распространяем призыв! Распространяем листовки на предприятиях, в курилках, у заводов! Заранее закупаемся едой на две недели! Готовимся, друзья!

Тупо две недели дома посидеть. Главное чтобы поддержали все, минимум две миллиона. И тогда все. Победа

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