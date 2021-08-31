Выдвинута новая версия появления COVID-19 в Ухане 3 31.08.2021, 7:51

6,354

фото: adobestock

Экспертов Всемирной организации здравоохранения попросили проверить такой сценарий.

В Китае озвучили свою версию того, как коронавирус нового типа COVID-19 появился в Ухане: якобы его могли ввезти в город вместе с полуфабрикатами. Экспертов Всемирной организации здравоохранения попросили проверить такой сценарий.

С таким призывом к ВОЗ обратился Центр по контролю и предотвращению массовых заболеваний КНР. Как пишет Global Times, китайские ученые считают, что важно провести эпидемиологическое обследование работников холодовой цепи из стран, которые отправляли продукты в Ухань в 2019 году.

Вирус, заверяют китайские ученые, мог попасть в Ухань из другой страны или же из другого района Китайской народной Республики.

К такому выводу группа исследователей пришла, сравнив информацию об инфицированных с образцами, которые были собраны на упаковках полуфабрикатов.

Известно также о вспышке COVID-19 в Циндао, провинции Шаньдун на востоке Китая, в октябре 2020 года. Ученые говорят, что этот случай может быть подтверждением теории, поскольку тогда впервые живой коронавирус был найден на внешней упаковке пищевых замороженных продуктов.

В Ухане в декабре-2020 отчитались, что частицы COVID-19 нашли на партии замороженной свинины, импортированной из Бразилии, и замороженной говядины из Уругвая.

"Мы начали понимать, что как только вирус проникает в определенные места, такие как рынки морепродуктов или заводы по производству напитков, он может спровоцировать новый виток всплеска COVID-19", – заявил журналистам Ма Хуэлай, представитель китайского Центра по контролю заболеваний.

Хуэлай заявил, что благодаря холодовой цепи вирус может переноситься на тысячи километров.

Добавим: подобные заявления Китай делал довольно часто. К примеру, в северокитайском городе Тяньцзинь "заражение" коронавирусом выявили у мороженного, сырье для производства которого было импортировано из Новой Зеландии и Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».