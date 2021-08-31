Президент Украины Зеленский прибыл в США с первым визитом 3 31.08.2021, 7:56

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Озвучена программа официальных мероприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с первым официальным визитом в США, сообщает nv.ua.

Офис президента сообщил, что во время поездки пройдет встреча Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена в формате один-на-один и в расширенном составе делегаций. По итогам встреч ожидается подписание нескольких документов.

Визит рассчитан на несколько дней, во время которых Зеленский посетит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

В свою очередь Елена Зеленская презентует украиноязычный аудиогид в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и посетит открытие Украинского дома.

7 июня Зеленский и Байден провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пригласил своего украинского коллегу этим летом в Вашингтон.

Президент Украины отметил у себя в Twitter, что ожидает встречу, чтобы обсудить расширение стратегического сотрудничества между двумя странами.

Зеленский и Байден должны были провести встречу 31 августа. Однако затем американская сторона перенесла встречу на 1 сентября.

По словам Кулебы, во время визита украинский президент обсудит с американским коллегой три блока вопросов: политический, экономический и блок безопасности.

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