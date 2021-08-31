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Каким будет последний день лета в Беларуси?

  • 31.08.2021, 8:17
Каким будет последний день лета в Беларуси?

В стране будут хозяйничать активные атмосферные фронты.

В последний летний день 2021 года погоду на территории страны будут формировать активные атмосферные фронты, пишет naviny.online.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами по северу республики — ливни). Ожидаются грозы.

В утренние часы сохранится туман. Ветер юго-западный умеренный (при грозах — порывистый).

Температура воздуха в регионах:

Брест +18..+20°C;

Витебск +19..+21°C;

Гомель +20..+22°C;

Гродно +17..+19°C;

Могилев +19..+21°C;

Минск +18..+20°C.

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