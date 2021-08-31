Каким будет последний день лета в Беларуси?
- 31.08.2021, 8:17
В стране будут хозяйничать активные атмосферные фронты.
В последний летний день 2021 года погоду на территории страны будут формировать активные атмосферные фронты, пишет naviny.online.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами по северу республики — ливни). Ожидаются грозы.
В утренние часы сохранится туман. Ветер юго-западный умеренный (при грозах — порывистый).
Температура воздуха в регионах:
Брест +18..+20°C;
Витебск +19..+21°C;
Гомель +20..+22°C;
Гродно +17..+19°C;
Могилев +19..+21°C;
Минск +18..+20°C.