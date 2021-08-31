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Третий встал в строй

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 31.08.2021, 8:20
  • 6,128
Третий встал в строй
Сергей Лавров

В лагере сыграли вечернюю линейку.

Начинающий политик Сергей Лавров, лидер списка «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму поразил сегодня общественность публичным обелением Сталина.

Но Лавров не первый из путинских подголосков, пускающийся в рассуждения, которые оправдывают диктаторов.

Политолог Андраник Мигранян, 3 апреля 2014 года, «Известия»:

«Нужно отличать Гитлера до 1939 года и Гитлера после 1939 года и отделять мух от котлет. Дело в том, что пока Гитлер занимался собиранием земель, и если бы он, как признается сам Зубов, был бы славен только тем, что без единой капли крови объединил Германию с Австрией, Судеты с Германией, Мемель с Германией, фактически завершив то, что не удалось Бисмарку, и если Гитлер бы остановился на этом, то остался бы в истории своей страны политиком высочайшего класса».

Публицист Игорь Молотов про фильм Владимира Соловьева о Муссолини. 7 января 2020 года:

«Владимир Соловьев сделал очень нужный фильм.

Нужный прежде всего потому, что у нас Дуче считают маньяком и не понимают, что фашизм и ублюдочный нацизм - разные вещи. Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому, частично, сегодня идёт Россия».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступление 30 августа 2021 года:

«Вы упомянули Иосифа Сталина, который всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны»

***

В лагере сыграли вечернюю линейку. Построение на плацу. Там уже стоял мрачный, вечно небритый человек в железном немецком шлеме, надвинутом на глаза. Рядом томился пузатый резидент-итальянец, со стрижкой ежиком и в черной рубашке. Тяжело топая сапогами, прибежал долговязый тип в галифе. Он встал в строй, одернул гимнастерку, поправил на груди значок с дорогим сталинским профилем. Отдышался. Успел вовремя. Утомленное Солнце катилось за горизонт. К наступающей на страну холодной осени.

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