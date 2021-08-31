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«Пусть начальники нервничают, бегают, крутятся»

  • 31.08.2021, 8:24
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«Пусть начальники нервничают, бегают, крутятся»

Только всеобщая забастовка поможет сбросить режим.

Только всеобщая забастовка поможет быстро и бескровно сбросить с наших плеч это фашистское ярмо, пишет подписчик телеграм-канала «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

На каждом белорусском госпредприятий масса технических, технологических и бытовых проблем! И надо использовать эти проблемы, как формальный повод к забастовке.

И обязательно нужно объединяться в один мощный рабочий кулак!

Пусть начальники нервничают, бегают, крутятся. Надолго их не хватит! А менять уже не на кого.

Жыве Беларусь!

Стачке — быть!

Напомним, что вчера лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил предзабастовочное состояние.

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