Ученые нашли прямых потомков денисовского человека 31.08.2021, 8:40

1,864

Обнаружен народ с самой высокой долей их ДНК.

Ученые нашли уже несколько свидетельств того, что древние гоминины, известные как денисовцы, в далеком прошлом скрещивались с современными людьми. Теперь исследователи, сообщающие в журнале Current Biology, обнаружили, что филиппинская этническая группа негрито, известная как Айта Магбукон, имеет самый высокий уровень денисовского происхождения в мире. Фактически, они несут значительно больше денисовской ДНК, чем папуасские горцы, которые ранее были известны как современное население с самым высоким уровнем денисовского происхождения, пишет lenta.ua.

Ученые проанализировали в рамках исследования 2,3 миллиона генотипов из 118 этнических групп, живущих на Филиппинах. Негритосами называют несколько довольно разнородных этнических групп, обитающих в разных частях Юго-восточной Азии. В Филиппинах признано более 30 этнических групп негритосов. Филиппинские негритосы не так давно стали смешиваться с другими жителями Восточной Азии, у которых в ДНК почти нет следов денисовцев. В результате, у негритосов тоже начала падать доля ДНК денисовцев.

Ученые выяснили, что денисовцы, разбросанные по островам Азиатско-Тихоокеанского региона, активно смешивались с прибывающими австралазиатами. В разных местах и в разное время. Именно поэтому у современных жителей этого региона так различается доля генов денисовцев. У негритосов значительно выше доля генов денисовцев, чем у коренных астралийцев и папуанцев. При этом больше всего эта доля у Айта Магбукон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».