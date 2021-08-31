Анджея Почобута наградили медалью «За свободу слова» 31.08.2021, 8:43

Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

В Польше прошла первая церемония вручения награды.

В Европейском центре солидарности в Гданьске 30 августа прошла первая церемония вручения медали «За свободу слова». Среди трех награжденных оказался белорусский журналист и политзаключенный Анджей Почобут, сообщает «Радыё Свабода».

В этом году 25 марта к Почобуту пришли с обыском и задержали. Он проходит по так называемому «польскому делу», которое Генеральная прокуратура завела» на Анжелику Борис и других членов Союза поляков в Беларуси.

Сейчас Почобут находится в Жодинском СИЗО. На прошлой неделе ему продлили срок нахождения под стражей еще на три месяца.

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