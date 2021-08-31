Анджея Почобута наградили медалью «За свободу слова»
- 31.08.2021, 8:43
В Польше прошла первая церемония вручения награды.
В Европейском центре солидарности в Гданьске 30 августа прошла первая церемония вручения медали «За свободу слова». Среди трех награжденных оказался белорусский журналист и политзаключенный Анджей Почобут, сообщает «Радыё Свабода».
В этом году 25 марта к Почобуту пришли с обыском и задержали. Он проходит по так называемому «польскому делу», которое Генеральная прокуратура завела» на Анжелику Борис и других членов Союза поляков в Беларуси.
Сейчас Почобут находится в Жодинском СИЗО. На прошлой неделе ему продлили срок нахождения под стражей еще на три месяца.