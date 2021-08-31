закрыть
31 августа 2021, вторник, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджея Почобута наградили медалью «За свободу слова»

  • 31.08.2021, 8:43
Анджея Почобута наградили медалью «За свободу слова»
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

В Польше прошла первая церемония вручения награды.

В Европейском центре солидарности в Гданьске 30 августа прошла первая церемония вручения медали «За свободу слова». Среди трех награжденных оказался белорусский журналист и политзаключенный Анджей Почобут, сообщает «Радыё Свабода».

В этом году 25 марта к Почобуту пришли с обыском и задержали. Он проходит по так называемому «польскому делу», которое Генеральная прокуратура завела» на Анжелику Борис и других членов Союза поляков в Беларуси.

Сейчас Почобут находится в Жодинском СИЗО. На прошлой неделе ему продлили срок нахождения под стражей еще на три месяца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»