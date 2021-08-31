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В Беларуси возникли проблемы с регистрацией валютных договоров

  • 31.08.2021, 8:55
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В Беларуси возникли проблемы с регистрацией валютных договоров

Портал Национального банка не работает.

Веб портал регистрации валютных договоров Национального Банка Республики Беларусь в данный момент опубликовал предупреждение о сложностях с аутентификацией посредством межбанковской системы идентификации (МСИ), сообщает «Инфобанк».

Вот скрин новости:

Напомним, что этот портал регистрации валютных договоров разработан для того что бы пользователи сами, или банки по поручению пользователей, регистрировали свои валютные договора:

«Нацбанк рассказал, как надо будет регистрировать валютные договоры: постановлением № 37 предусмотрено, что с 9 июля 2021 г. валютные договоры, заключенные c нерезидентами, резидентам Республики Беларусь необходимо будет регистрировать на веб-портале, размещенном на официальном сайте Национального банка (далее – веб-портал). Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин для физических лиц и 4000 базовых величин для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также в постановлении № 37 определен перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации.

Регистрацию валютного договора необходимо будет проводить до совершения резидентом действий, направленных на исполнение валютного договора, либо не позднее 7 рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств по валютному договору на счет резидента, в том числе открытый в иностранном банке.

Вместе с тем установлено, что регистрации также подлежат валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 г., в том случае если обязательства по ним не исполнены до указанной даты».

Вот такое сообщение, по поводу смены сертификатов разослал Национальный центр электронных услуг:

«Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр электронных услуг» (далее – НЦЭУ) информирует, что в рамках обеспечения внедрения с 1 сентября 2021 года ID-карт с 28 августа 2021 года осуществляется переход на использование нового сертификата открытого ключа (далее – СОК) республиканского удостоверяющего центра (далее – РУЦ) Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь (далее – ГосСУОК) для подписи издаваемых СОК и списков отозванных сертификатов (далее – СОС).

Действующий СОК РУЦ не отзывается и будет продолжать использоваться для проверки СОК Подписчиков, изданных до 28.08.2021.

Ссылки на оба СОК РУЦ (действующий и новый) будут доступны с 28.08.2021 на сайте НЦЭУ по ссылке: https://nces.by.

Для корректной работы с сертификатами ГосСУОК подписчикам РУЦ с 28 августа 2021 года необходимо дополнительно импортировать новый СОК РУЦ в свои информационные системы (персональные компьютеры), при этом действующий СОК РУЦ удалять НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Для подписчиков РУЦ, использующих на компьютере «Персональный менеджер сертификатов АВЕСТ для ГосСУОК», инструкция по обновлению СОС и СОК РУЦ доступна по ссылке: https://nces.xn--by-efa.

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