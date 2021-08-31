Операция «Жара»: Телефоны властных верхов — в общем доступе 2 31.08.2021, 9:11

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Некоторые номера подтвердились.

«Киберпартизаны» заявили, что им удалось взломать базы данных всех операторов связи в Беларуси. В качестве доказательства они опубликовали частные номера телефонов главы КГБ, министра внутренних дел, а также сына Лукашенко – Виктора. Некоторые номера подтвердились.

Журналисты «Белсата» связались с «Киберпартизанами», чтобы узнать, как силовики реагируют на сливы в интернет своих личных данных.

– Есть ли реакция от силовиков на то, что вы публикуете их данные, ранее паспортные, адреса, а теперь и номера телефонов?

– Да, нам иногда пишут силовики, но в основном они пишут каналам «Каратели Беларуси» и «ЧКБ», а также на «black map». Наверное нас они немного боятся, мол взломаем мы их или вроде того. Часто они пытаются оправдаться или доказать, что они не имеют отношения к преступлениям или давно уволились.

– Вы говорите, что имеете информацию про машины, квартиры дачи и прочее имущество силовиков. Кто самый состоятельный?

– Но в последнем анонсе взлома баз телефонных операторов мы слили коттедж Шеймана. Сказать что данных много – это ничего не сказать. Мы сейчас завершаем разработку поисковой системы, которая позволит нам анализировать все наши базы более эффективно. Дорогие дома и автомобили часто зарегистрированы на семью а не на самих «слабовиков». Мы уже сотрудничаем со многими журналистами, которые помогают с обработкой данных и расследованиями.

- Почему целому государству не удается справиться с «Киберпартизанами»?

- Режим явно не способен адаптироваться к реалиям 21-го века. Инфраструктура устарела, специалисты покидают страну. И вместо того чтобы поддержать ИТ-сектор гражданин Лукашенко его уничтожает. Выбор за ним, и результаты на лицо.

Важно объяснить, что такое операция «Жара». Это результат многомесячной работы. Некоторые инструменты мы начали разрабатывать уже в октябре 2020-го.

Также стоит обратить внимание на то, что люди, работающие за идею и за свое будущее, будут в разы более продуктивны и более креативны, чем те, кто борется против собственного народа.

- Что считаете своим главным успехом за этот почти год работы?

- Еще рано говорить об успехах когда так много политзаключенных сидят в тюрьмах. Для нас успех будет когда наконец мы выбьем первый кирпич из стен Окрестина или СИЗО КГБ. Самые яркие наши операции скорее всего были взлом БТ и ОНТ и операция «Жара».

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