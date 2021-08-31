закрыть
31 августа 2021, вторник, 9:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Операция «Жара»: Телефоны властных верхов — в общем доступе

2
  • 31.08.2021, 9:11
  • 6,462
Операция «Жара»: Телефоны властных верхов — в общем доступе

Некоторые номера подтвердились.

«Киберпартизаны» заявили, что им удалось взломать базы данных всех операторов связи в Беларуси. В качестве доказательства они опубликовали частные номера телефонов главы КГБ, министра внутренних дел, а также сына Лукашенко – Виктора. Некоторые номера подтвердились.

Журналисты «Белсата» связались с «Киберпартизанами», чтобы узнать, как силовики реагируют на сливы в интернет своих личных данных.

– Есть ли реакция от силовиков на то, что вы публикуете их данные, ранее паспортные, адреса, а теперь и номера телефонов?

– Да, нам иногда пишут силовики, но в основном они пишут каналам «Каратели Беларуси» и «ЧКБ», а также на «black map». Наверное нас они немного боятся, мол взломаем мы их или вроде того. Часто они пытаются оправдаться или доказать, что они не имеют отношения к преступлениям или давно уволились.

– Вы говорите, что имеете информацию про машины, квартиры дачи и прочее имущество силовиков. Кто самый состоятельный?

– Но в последнем анонсе взлома баз телефонных операторов мы слили коттедж Шеймана. Сказать что данных много – это ничего не сказать. Мы сейчас завершаем разработку поисковой системы, которая позволит нам анализировать все наши базы более эффективно. Дорогие дома и автомобили часто зарегистрированы на семью а не на самих «слабовиков». Мы уже сотрудничаем со многими журналистами, которые помогают с обработкой данных и расследованиями.

- Почему целому государству не удается справиться с «Киберпартизанами»?

- Режим явно не способен адаптироваться к реалиям 21-го века. Инфраструктура устарела, специалисты покидают страну. И вместо того чтобы поддержать ИТ-сектор гражданин Лукашенко его уничтожает. Выбор за ним, и результаты на лицо.

Важно объяснить, что такое операция «Жара». Это результат многомесячной работы. Некоторые инструменты мы начали разрабатывать уже в октябре 2020-го.

Также стоит обратить внимание на то, что люди, работающие за идею и за свое будущее, будут в разы более продуктивны и более креативны, чем те, кто борется против собственного народа.

- Что считаете своим главным успехом за этот почти год работы?

- Еще рано говорить об успехах когда так много политзаключенных сидят в тюрьмах. Для нас успех будет когда наконец мы выбьем первый кирпич из стен Окрестина или СИЗО КГБ. Самые яркие наши операции скорее всего были взлом БТ и ОНТ и операция «Жара».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»