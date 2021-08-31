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Талибы получили отпор в Панджшере

  • 31.08.2021, 9:16
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Талибы получили отпор в Панджшере

Среди боевиков есть убитые и раненые.

Террористическое движение "Талибан" атаковало cилы укрепления провинции Панджшер, которая до сих пор объявляла себя зоной свободной от талибов. Об этом сообщает агентство TOLO News со ссылкой на источник, близкий к лидеру антиталибского сопротивления Ахмаду Масуду-младшему.

В свою очередь ТАСС уточнил, что атака произошла в западной части региона. По утверждению агентства, среди талибов есть погибшие и раненые.

Ранее боевики поставили панджшерцам ультиматум, потребовав от них сдаться. Однако лидеры региона ответили, что не сдадут провинцию. Позже талибы сообщили, что направили в регион "сотни бойцов", и приступили к осаде провинции. Боевики отключили жителям Панджшера интернет, в регионе перестали работать SIM-карты операторов SIM и Etisalat.

Движение сопротивления в Панджшере возглавляет Ахмад Масуд. В Панджшере также находится вице-президент Амрулла Салех, который после бегства президента объявил себя исполняющим его обязанности.

Горная провинция Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам в Афганистане.

Ранее лидер сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что готов заключить мир с талибами, если они обязуются двигаться в сторону цивилизованности.

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