Ушедшие диктаторы позвали Лукашенко на тот свет

Ушедшие диктаторы позвали Лукашенко на тот свет3
- 31.08.2021, 9:20
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Необычная акция состоялась в Белостоке.
30 августа белорусская диаспора Белостока организовала необычную акцию.
Около 40 человек с бело-красно-белыми флагами и плакатами собрались на акцию у Генерального консульства Беларуси, сообщает телеграм-канал «Менск разам».
«Мы приглашали всех сторонников Лукашенко и сотрудников консульства РБ поздравить их идола с днем рождения», — заявили участники акции.
Разумеется, желающих это сделать не нашлось.
Зато на акцию пришли гости — диктаторы с того света: Гитлер, Сталин, Милошевич, Каддафи, Чаушеску, Чавес, Пиночет, Хусейн, Муссолини.
Диктаторы задавали вопрос «А Саша выйдет? Саня останется с нами?».