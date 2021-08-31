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Ушедшие диктаторы позвали Лукашенко на тот свет

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  • 31.08.2021, 9:20
  • 3,874
Ушедшие диктаторы позвали Лукашенко на тот свет

Необычная акция состоялась в Белостоке.

30 августа белорусская диаспора Белостока организовала необычную акцию.

Около 40 человек с бело-красно-белыми флагами и плакатами собрались на акцию у Генерального консульства Беларуси, сообщает телеграм-канал «Менск разам».

«Мы приглашали всех сторонников Лукашенко и сотрудников консульства РБ поздравить их идола с днем рождения», — заявили участники акции.

Разумеется, желающих это сделать не нашлось.

Зато на акцию пришли гости — диктаторы с того света: Гитлер, Сталин, Милошевич, Каддафи, Чаушеску, Чавес, Пиночет, Хусейн, Муссолини.

Диктаторы задавали вопрос «А Саша выйдет? Саня останется с нами?».

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