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По всей стране до конца года будут отключать БТ с утра до вечера: с чем это связано

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  • 31.08.2021, 9:45
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По всей стране до конца года будут отключать БТ с утра до вечера: с чем это связано

Первые отключения начались еще вчера, 30 августа.

По всей Беларуси до конца декабря будут отключать телевидение, а именно — телепрограммы обязательного общедоступного пакета («Беларусь 1», «ОНТ», «СТВ», «Мир», «Россия-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3») и коммерческого эфирного цифрового телевидения, пишет the-village.me.

Связано это с тем, что «Белтелеком» начал плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, передают «Минск-Новости». При проведении работ на определенной радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата с 9:00 до 17:00 не будет приема телепрограмм.

Работы затронут пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм и абонентов услуги эфирного цифрового телевещания («Эфирная ZALA»).

Первые отключения начались еще вчера, 30 августа. А передающую станцию в колодищах Колодищах (она «раздает» телеэфир на Минский, Логойский, Смолевичский, Червенский, Пуховичский, Дзержинский, Воложинский, Молодечненский, Вилейский, Борисовский и Узденский районы) отключат 14 сентября. А в День народного единства — 17 сентября — БТ ни у кого не пропадет. Посладний запланированный «день без БТ» — 20 декабря. Но даты работ могут изменяться с учетом производственной необходимости. Полный график приведен здесь.

По окончании работ на радиотелевизионных передающих станциях изменятся радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телепрограммы. Для дальнейшего их просмотра потребуется перенастроить приемное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и другое).

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