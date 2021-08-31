В России готовится новый грандиозный распил бюджета 31.08.2021, 9:49

Проект заселения Дальнего Востока оценили в 8 триллионов рублей.

Минвостокразвития разработало модель заселения Дальнего Востока, чтобы увеличить его население на 2 млн, до более 10 млн человек. Об этом в интервью РБК рассказал глава ведомства Алексей Чекунков.

«Есть возможность привлечь до 2 млн человек на горизонте 15 лет, но тогда потребуется построить более 60 млн кв. м жилой недвижимости и создать новую среду для жизни», — сказал министр. Сегодня в регионе строится только 2,5 млн кв. м нового жилья в год. «Запустить маховик такого расширения возможно, но этот инвестиционный проект стоил бы порядка 8 трлн руб. Это агрегированная стоимость», — добавил он.

По расчетам министерства, такой инвестиционный проект был бы выгоден и для государства, и для бизнеса. Новые жители создают новые налоги и новую экономику. Но привлекать их имеет смысл при условии, что эти жители будут генерировать больше валового регионального продукта (ВРП), чем среднестатистический россиянин, оговаривается Чекунков.

Такой проект, по оценке главы Минвостокразвития, окупился бы на горизонте одного поколения, то есть примерно через 25 лет эти деньги вернулись бы инвестору, будь то бюджет или средства, привлеченные на рынке ценных бумаг. Однако сейчас в правительстве нет «заселенческой» концепции, предупреждает он, такой проект довольно сложно обсуждать при нынешних бюджетных ограничениях и нет смысла его форсировать.

«Возможно, этот расчет реализуется, но не в таком концентрированном виде. Я убежден, что за одно-два поколения Дальний Восток просто обязан среагировать на тот экономический массив, который у нас сформировался прямо через границу», — подчеркивает Чекунков. Спрос на товары, услуги, включая медицинский туризм и обычный туризм, который формируют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, «обязательно вытащит предложение». Министр считает, что при его жизни население Дальнего Востока вырастет до более 10 млн человек.

Концепция демографической политики Дальнего Востока, утвержденная распоряжением правительства в июне 2017 года, предполагала, что к 2020-му население региона стабилизуется на уровне 8,3 млн человек, а к 2025 году увеличится до 8,6 млн. Однако, по данным на 1 января 2021-го, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) продолжался отток — население составило 8,17 млн человек, говорится на сайте Минвостокразвития. «Для ДФО крайне непросто прирасти на 0,5 млн человек за четыре года, если следовать тем трендам, которые есть сегодня», — признает Чекунков. Но есть направления, по которым Дальнему Востоку нужны новые жители, указывает он. В первую очередь это все, что связано со сферой новых производств, создаваемых в преференциальных режимах. «Уже открыто более 2,6 тыс. новых предприятий. Каждую неделю у нас в среднем открывается с десяток новых предприятий: в них начинают инвестировать или уже вводят в эксплуатацию», — добавил министр.

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