«Подумайте о том, что будет, если Беларусь остановится»
- Телеграм-канал «Баста!»
- 31.08.2021, 9:52
Настало время решительного наступления.
Вчера «Белорусское объединение рабочих» объявило о предзабастовочном состоянии, а значит, настало время решительного наступления на хунту. Мы все прекрасно видим, что экономика синепалого разваливается, а наш единственный вариант наконец покончить с этой бандой – забастовка.
Этот призыв не только к рабочим заводов, а ко всем работающим белорусам! Каждый способен своим вкладом изменить ситуацию. Пора выходить из пассивного режима и начать действовать!
Подумайте о том, что будет, если Беларусь остановится. Это будет смертельный удар для синепалого, после событий последнего года, хунта уже не выдержит новой волны протеста. И мы снова сможем обнять наших близких, оказавшихся в тюрьмах, мы сможем выбирать свое будущее, мы сможем смело ходить по улицам наших городов, и сможем провести новые выборы, избрав наконец легитимного президента!
Мы просто не можем продолжать пассивно наблюдать за ситуацией. Так может продолжаться еще не год и не два, пока хунта не пожрет сама себя. Сколько ущерба они еще нанесут за это время? Мы не готовы ждать! Мы будем действовать!
Телеграм-канал «Баста!»