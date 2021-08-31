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«Подумайте о том, что будет, если Беларусь остановится»

  • Телеграм-канал «Баста!»
  • 31.08.2021, 9:52
«Подумайте о том, что будет, если Беларусь остановится»

Настало время решительного наступления.

Вчера «Белорусское объединение рабочих» объявило о предзабастовочном состоянии, а значит, настало время решительного наступления на хунту. Мы все прекрасно видим, что экономика синепалого разваливается, а наш единственный вариант наконец покончить с этой бандой – забастовка.

Этот призыв не только к рабочим заводов, а ко всем работающим белорусам! Каждый способен своим вкладом изменить ситуацию. Пора выходить из пассивного режима и начать действовать!

Подумайте о том, что будет, если Беларусь остановится. Это будет смертельный удар для синепалого, после событий последнего года, хунта уже не выдержит новой волны протеста. И мы снова сможем обнять наших близких, оказавшихся в тюрьмах, мы сможем выбирать свое будущее, мы сможем смело ходить по улицам наших городов, и сможем провести новые выборы, избрав наконец легитимного президента!

Мы просто не можем продолжать пассивно наблюдать за ситуацией. Так может продолжаться еще не год и не два, пока хунта не пожрет сама себя. Сколько ущерба они еще нанесут за это время? Мы не готовы ждать! Мы будем действовать!

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