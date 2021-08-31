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Силы сопротивления в Панджшере выдвинули свои условия талибам

  • 31.08.2021, 9:56
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Силы сопротивления в Панджшере выдвинули свои условия талибам
фото: reuters

Ахмад Масуд-младший отверг ультиматум боевиков.

Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что уйдет из политики, если движение "Талибан" создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав.

"Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики", — сказал он в интервью изданию Foreign Policy.

Другое условие — децентрализованные органы исполнительной власти. Все остальные варианты для них неприемлемы, добавил Масуд.

Лидер Фронта сопротивления Афганистана также отметил, что не получает никакой финансовой поддержки из-за рубежа.

"Правительство (бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани — Прим. ред.) вынудило многие страны региона встать на сторону "Талибана". От их этнической и националистической риторики до политики в области водоснабжения, все это спровоцировало и породило вражду со стороны наших соседей, и они сблизились с талибами. Еще одной причиной стало присутствие США, а также то, что они могли нанести вред США и НАТО, поддерживая боевиков", — заметил он.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер.

Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками, является единственным в Афганистане организованным очагом противостояния талибам. Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади регионов страны. Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".

Талибы 22 августа дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру того же дня появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана" выдвинулись по направлению к Панджшеру. Представитель движения Сухейль Шахин заявил РИА Новости, что "Талибан" ведет переговоры по мирному урегулированию ситуации с сопротивлением.

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