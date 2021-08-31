Каковы перспективы белорусской экономики на исходе лета? 1 31.08.2021, 10:00

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Эксперты назвали главные факторы, которые приведут власти к провалу.

В Минэкономики собираются «удержать рост ВВП на текущем уровне до конца года». Выясняем, что об этом говорят реальные тренды, пишет banki24.by.

Интересно, что в прошлом году схожую задачу по целевому росту ставил премьер Головченко. 1 октября 2020-го Головенко говорил, что «мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100%».

Эксперты banki24.by скептически отнеслись к инициативе премьера и не прогадали — по итогам года Белстат показал падение ВВП на 0,9%. Не слишком высоки шансы на сбычу мечт чиновников и в 2021 году.

Первые проблемы статорганы покажут уже по итогам августа. Дело в том, что барьер на пути поддержания экономического роста ставит сельское хозяйство. В 2020 и 2021 году из-за погодных условий разошлись сроки массовой уборочной кампании по зерновым культурам.

На 1 августа 2021-го в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах республики зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) были убраны с 46,4% площадей. Сравните: в 2020 году на ту же дату было убрано 33,3% площадей.

Тем не менее, производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий за июль не выросло к прошлому году. Это произошло за счет падения урожайности зерновых. На 28 августа в Беларуси убрали зерновые и зернобобовые (без кукурузы) на 96,9% площадей (против 93,4% на ту же дату в 2020-м).

Однако валовой сбор в 2021-м составил 6,317 млн т, тогда как в 2020-м он был равен 7,631 млн т. При такой разнице в «каравае» аграрии в августе должны показать серьезный минус к 2020 году. Это негативно отразится и на динамике ВВП.

Далеко не все гладко в промышленности. Промышленное производство в последние месяцы вошло в стадию резкого замедления роста. Если за апрель выпуск в промышленности увеличился на 16,4%, то за май — на 11,5%, за июнь — на 6,9%, а за июль — всего на 2,7%.

Промышленность бурно росла на низкой базе прошлого года, но когда база выровнялась, большую часть роста как корова языком слизала. Европейские санкции были объявлены в конце июня, американские — в начале августа.

Значительный эффект от этих мер западных стран еще не успел проявиться из-за небольшой длины прошедшего периода. Но негатив от санкций будет практически однозначно.

Вот яркий пример: на прошлой неделе глава Белгоспищепрома рассказал, что у табачной фабрики «Неман» запасов табака осталось на три месяца. По словам чиновника, ориентировочно они закончатся в октябре—ноябре. В 2021 году сильным тормозом роста ВВП выступает стройсектор.

За январь—июль добавленная стоимость в строительстве сократилась на 13,5%. Если бы не строительство, рост ВВП за 7 месяцев был бы на 0,8 п.п. выше — не 3,3%, а 4,1%. В июле стройсектор отнял у экономики еще больше динамики — около 1,1 п.п. За 7 месяцев 2021-го совокупные инвестиции в основной капитал снизились к 2020 году на 8,3%, а отдельно за июль — на 13,4%.

Справочно: за январь—июль 2020-го инвестиции в основной капитал упали на 0,5%. Таким образом, падение инвестиций идет второй год подряд. В текущем году динамику ВВП определяет сильный внешний спрос.

А вот с внутренним спросом дела идут куда хуже. В начале июля вышел макроэкономический прогноз по региону ЕАЭС от экономистов Евразийского банка развития. В разделе о Беларуси аналитики ЕАБР выделили стагнацию внутреннего спроса в стране.

Согласно расчетам ЕАБР, изменение ВВП Беларуси за месяц с устранением сезонных колебаний оценивается около 0% в мае и июне. По оценкам евразийского банка, это может свидетельствовать «о завершении процесса восстановления экономической активности».

По версии ЕАБР, потребительская активность по Беларуси в первой половине 2021-го осталась слабой. Показатель товарооборота, очищенный от сезонности, согласно аналитике банка, снизился в апреле—мае по отношению к 1 кварталу. В

2021 году идет замедление роста реальных зарплат белорусов. В июле сравнению с 2020-м реальная зарплата выросла всего на 3,7%. Это наименьший темп прироста реальной зарплаты с апреля 2017 года. Перефразируем: 50 месяцев подряд реальная зарплата росла бóльшими темпами.

В замедлении динамики реальных зарплат виновата ускорившаяся инфляция. Если в июле 2020-го цены в потребительском секторе выросли на 5,2% (год к году), то в июле 2021-го — на 9,8%. Кстати, рост цен происходит и в других секторах, что привело к резкому увеличению дефлятора ВВП. Дефлятор ВВП отражает динамику цен в основных отраслях экономики и чем он выше, тем ниже реальный рост.

По итогам 7 месяцев дефлятор ВВП составил 116%. Годом ранее дефлятор был примерно на 5 п.п. ниже и это отражает потенциально утраченный реальный рост экономики.

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