закрыть
31 августа 2021, вторник, 10:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Каковы перспективы белорусской экономики на исходе лета?

1
  • 31.08.2021, 10:00
Каковы перспективы белорусской экономики на исходе лета?
фото: onliner

Эксперты назвали главные факторы, которые приведут власти к провалу.

В Минэкономики собираются «удержать рост ВВП на текущем уровне до конца года». Выясняем, что об этом говорят реальные тренды, пишет banki24.by.

Интересно, что в прошлом году схожую задачу по целевому росту ставил премьер Головченко. 1 октября 2020-го Головенко говорил, что «мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100%».

Эксперты banki24.by скептически отнеслись к инициативе премьера и не прогадали — по итогам года Белстат показал падение ВВП на 0,9%. Не слишком высоки шансы на сбычу мечт чиновников и в 2021 году.

Первые проблемы статорганы покажут уже по итогам августа. Дело в том, что барьер на пути поддержания экономического роста ставит сельское хозяйство. В 2020 и 2021 году из-за погодных условий разошлись сроки массовой уборочной кампании по зерновым культурам.

На 1 августа 2021-го в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах республики зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) были убраны с 46,4% площадей. Сравните: в 2020 году на ту же дату было убрано 33,3% площадей.

Тем не менее, производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий за июль не выросло к прошлому году. Это произошло за счет падения урожайности зерновых. На 28 августа в Беларуси убрали зерновые и зернобобовые (без кукурузы) на 96,9% площадей (против 93,4% на ту же дату в 2020-м).

Однако валовой сбор в 2021-м составил 6,317 млн т, тогда как в 2020-м он был равен 7,631 млн т. При такой разнице в «каравае» аграрии в августе должны показать серьезный минус к 2020 году. Это негативно отразится и на динамике ВВП.

Далеко не все гладко в промышленности. Промышленное производство в последние месяцы вошло в стадию резкого замедления роста. Если за апрель выпуск в промышленности увеличился на 16,4%, то за май — на 11,5%, за июнь — на 6,9%, а за июль — всего на 2,7%.

Промышленность бурно росла на низкой базе прошлого года, но когда база выровнялась, большую часть роста как корова языком слизала. Европейские санкции были объявлены в конце июня, американские — в начале августа.

Значительный эффект от этих мер западных стран еще не успел проявиться из-за небольшой длины прошедшего периода. Но негатив от санкций будет практически однозначно.

Вот яркий пример: на прошлой неделе глава Белгоспищепрома рассказал, что у табачной фабрики «Неман» запасов табака осталось на три месяца. По словам чиновника, ориентировочно они закончатся в октябре—ноябре. В 2021 году сильным тормозом роста ВВП выступает стройсектор.

За январь—июль добавленная стоимость в строительстве сократилась на 13,5%. Если бы не строительство, рост ВВП за 7 месяцев был бы на 0,8 п.п. выше — не 3,3%, а 4,1%. В июле стройсектор отнял у экономики еще больше динамики — около 1,1 п.п. За 7 месяцев 2021-го совокупные инвестиции в основной капитал снизились к 2020 году на 8,3%, а отдельно за июль — на 13,4%.

Справочно: за январь—июль 2020-го инвестиции в основной капитал упали на 0,5%. Таким образом, падение инвестиций идет второй год подряд. В текущем году динамику ВВП определяет сильный внешний спрос.

А вот с внутренним спросом дела идут куда хуже. В начале июля вышел макроэкономический прогноз по региону ЕАЭС от экономистов Евразийского банка развития. В разделе о Беларуси аналитики ЕАБР выделили стагнацию внутреннего спроса в стране.

Согласно расчетам ЕАБР, изменение ВВП Беларуси за месяц с устранением сезонных колебаний оценивается около 0% в мае и июне. По оценкам евразийского банка, это может свидетельствовать «о завершении процесса восстановления экономической активности».

По версии ЕАБР, потребительская активность по Беларуси в первой половине 2021-го осталась слабой. Показатель товарооборота, очищенный от сезонности, согласно аналитике банка, снизился в апреле—мае по отношению к 1 кварталу. В

2021 году идет замедление роста реальных зарплат белорусов. В июле сравнению с 2020-м реальная зарплата выросла всего на 3,7%. Это наименьший темп прироста реальной зарплаты с апреля 2017 года. Перефразируем: 50 месяцев подряд реальная зарплата росла бóльшими темпами.

В замедлении динамики реальных зарплат виновата ускорившаяся инфляция. Если в июле 2020-го цены в потребительском секторе выросли на 5,2% (год к году), то в июле 2021-го — на 9,8%. Кстати, рост цен происходит и в других секторах, что привело к резкому увеличению дефлятора ВВП. Дефлятор ВВП отражает динамику цен в основных отраслях экономики и чем он выше, тем ниже реальный рост.

По итогам 7 месяцев дефлятор ВВП составил 116%. Годом ранее дефлятор был примерно на 5 п.п. ниже и это отражает потенциально утраченный реальный рост экономики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»